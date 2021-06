Janina Brandes schreibt ein Buch über das MRKH-Syndrom

„Sie sind eine ganz normale Frau.“ Ein strahlendes Lächeln huscht Janina Brandes über das Gesicht, als sie diesen Satz wiederholt, den vor einigen Jahren ein Arzt zu ihr sagte. Das sei ihr Schlüsselmoment gewesen. Warum? Ihr Blick ist klar, ihre Stimme klingt fest, als sie beginnt ihre Geschichte zu erzählen – doch das war lange nicht so.

„Ich war super unsicher und habe mich immer stark mit anderen verglichen“, sagt sie und meint damit die Zeit, als bei ihr das MRKH-Syndrom festgestellt wurde. Das bedeutet, dass die 28-jährige Ostbevernerin, die zur Zeit in Dortmund lebt und arbeitet, ohne Gebärmutter und ohne Vagina auf die Welt gekommen ist. Doch bis es zu dieser Diagnose kam, dauerte es. „MRKH wird meistens erst in der Pubertät festgestellt – nämlich dann, wenn die Regelblutung ausbleibt“, sagt Janina Brandes. So sei das auch bei ihr der Fall gewesen. Um einen Besuch beim Gynäkologen sei sie nicht mehr drumherum gekommen. Es sei schon ein komisches Gefühl gewesen – dabei habe zu diesem Zeitpunkt weniger der Verdacht, dass etwas nicht stimmen könnte eine Rolle gespielt, als vielmehr der Gedanke „gleich muss ich auf diesen Stuhl.“ Ein Gedanke, der wohl die meisten Mädchen in dem Alter umtreibt. Und auch wenn die Sorge vor dem ersten Untersuchungstermin eine andere gewesen sei, so sei sie geblieben. Denn die Ärztin sei hinsichtlich des vorliegenden MRKH-Syndroms nicht sehr erfahren gewesen und habe sie sichtlich besorgt ins Uni-Klinikum nach Münster überwiesen. Zwei Untersuchungstermine dort folgten, bis die endgültige Diagnose gestellt werden konnte.

Wirklich damit umgehen konnte Janina Brandes damit zu diesem Zeitpunkt nicht. „Ich wollte nicht auf einmal anders sein“, sagt sie. Zwei Jahre habe sie die Diagnose einfach komplett verdrängt.

Freund gibt den nötigen Halt

Erst als sie mit 19 ihren Freund – der auch heute nach fast zehn Jahren noch an ihrer Seite ist – kennenlernte, habe sie sich zum ersten Mal getraut die Buchstaben MRKH in eine Suchmaschine im Internet einzugeben. „Er hat gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber er hat mich zu nichts gedrängt und mir die Zeit gegeben, die ich brauchte“, ist sie ihm noch heute dankbar. So habe sie sich ihm irgendwann anvertrauen können. Gemeinsam habe man auch Operationsmethoden gefunden. „Das war für mich mit 19 Jahren aber einfach noch nicht vorstellbar“, sagt die Wahl-Dortmunderin. Vier Jahre später habe sich das geändert und sie habe einen Facharzt am Universitätsklinikum Erlangen aufgesucht. Der habe mitgeteilt, dass eine Operation nicht nötig wäre, da sich der Vaginalkanal bereits von zwei auf rund sechs Zentimeter verlängert habe – nur durch die Intimität mit ihrem Freund. „Dieser Termin hatte mir großen Mut gemacht und ich spürte plötzlich ein neues Selbstbewusstsein“, schreibt Brandes in ihrem Buch. Ein Buch, das für sie wie eine Art Therapie war. So konnte sie ihre Geschichte verarbeiten. Doch nicht nur das. Mit ihrem Werk „Für, mit und über Frauen ohne“ – eigentlich ihre Bachelor-Arbeit im Fach Kommunikationsdesign – will die 28-Jährige das Syndrom bekannter machen. Denn auch wenn sie in dem Buch ein Stück weit ihre Geschichte verarbeite, so habe sie das Buch doch in erster Linie zur Information für Betroffene geschrieben. Denn auch wenn statistisch eine von 5000 Frauen betroffen ist, so kennen nur wenige Menschen MRKH – das gelte in einigen Fällen sogar auch für Gynäkologen, weiß Janina Brandes aus Erfahrung. Gerade die Diagnosestellung sei für viele Frauen eine regelrechte Tortur. „Das muss aufhören“, sagt die Ostbevernerin, die für das Buch unzählige Informationen zusammengetragen hat. Und auch immer wieder Kontakt zu Ärzten gesucht hat, die sie bei ihrem Werk unterstützt haben. Nachdem sie das Buch „Ebbe und Blut“ über den weiblichen Zyklus gesehen hatte, war ihr klar: „Das muss es auch für mich geben.“ Damit war die Idee zu ihrer Bachelorarbeit geboren.

Über ein Jahr Arbeit und noch viel mehr Herzblut steckt in dem Buch, das Janina Brandes jetzt gerne in größerer Stückzahl produzieren lassen möchte. Einen geeigneten Verlag hat sie nicht gefunden, deswegen „mache ich das halt selbst“, sagt sie entschlossen. Über eine Crowdfunding-Aktion möchte sie ihren Traum von der ersten Auflage realisieren. Noch bis zum 26. Juni läuft das Projekt, das über www.startnext.com zu finden ist.

Für die „Hühner“

Gewidmet hat Janina Brandes das Werk unter anderem ihren sogenannten „Hühnern“ – Freundinnen die sie immer unterstützt haben – und auch den „Hühnern“ die mit ihren persönlichen Geschichten und Erfahrungen Teil des Buches geworden sind. Doch mit dem Buch soll nicht Schluss sein. Mit weiteren Betroffenen hat Janina Brandes vor, einen Verein zu gründen, um das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Infos gibt es schon jetzt unter: