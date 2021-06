Sie dürfen wieder singen: „Beverspatzen“, Männerchor, „Starlights“, „Skysingers“, Cäcilienchor und „Capella Loburgensis“ starten in dieser Woche wieder in die Probenarbeit. Zur Absprache haben sich die Vorstände mit Kirchenmusiker Burkhard Orthaus zu einem informellen Treffen zusammengefunden. Nach Absprache mit der Kirchengemeinde können die Proben unter den bisherigen Hygieneregeln sowie der Vorgabe, dass Proben im Innenbereich mit bis zu 20 Personen, Negativtest und sichergestellter Rückverfolgbarkeit in der Kirche stattfinden dürfen. Den Auftakt macht heute Abend um 19.30 Uhr der Männerchor.