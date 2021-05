Corona wirft Schatten bis in den Sommer

Sassenberg -

Die Freude ist groß: Nach rund fünf Monaten Zwangspause stehen die Zeichen für die Jugendarbeit in Sassenberg wieder auf „Start“. Allerdings macht den Verantwortlichen auch die Tatsache Sorge, dass auch die Sommerferien bald vor der Tür stehen und hier vieles in Sachen Freizeit nicht so laufen wird wie vor der Pandemie.