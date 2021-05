Die Entscheidung fiel über Nacht

Das Elternhaus hatte ihn eigentlich nicht sehr religiös geprägt. Und doch war Alexander Michelis schon als Kind häufig über die Lippen gekommen: „Ich will Pfarrer werden.“ So erzählt es der Theologiestudent, der in der Evangelischen Kirchengemeinde Wolbeck, Angelmodde-Dorf, Albersloh als Presbyter tätig ist. An seinem Kindheitstraum hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil: „Das, was ich gerade tue, fühlt sich für mich absolut richtig an“, ist der junge Mann von seinem Berufswunsch überzeugt.

Nach dem Abi fing Alexander Michelis erst an, auf Lehramt zu studieren. „Eigentlich wollte ich Lehrer für Geschichte und evangelische Religion werden“, so der 24-Jährige, dessen Erwartungen an das Studienfach Geschichte allerdings jäh enttäuscht worden waren. „Die Professoren versteifen sich auf bestimmte Themenschwerpunkte – zum Beispiel die Textilgeschichte des 18. Jahrhunderts in Westfalen. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt“, räumt der Student ein. Begeistert hingegen zeigte er sich vom Fach evangelische Religion. Das Interesse war geweckt, und in Alexander Michelis wuchs ein Bauchgefühl, das über Nacht zu einer Entscheidung werden sollte. „Eines Morgens wurde ich wach und wusste, was ich tun wollte – nämlich Pfarrer werden“, sagt der Student und erinnert sich an seinen Gemütszustand an jenem Morgen: „Erleichterung und innerer Frieden.“

Latein, Altgriechisch und -hebräisch

Als „Spaziergang“ kann der Weg bis zum ordinierten Pfarrer wohl nicht beschrieben werden. „Latein hatte ich schon auf dem Gymnasium, aber dann kam da auch noch Altgriechisch und Althebräisch dazu“, nennt der Theologiestudent nur einige der Herausforderungen, die ihn bei seiner Berufswahl begleiten. Angesprochen auf die steigende Zahl der Kirchenaustritte, sagt Michelis: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das keine Bauchschmerzen macht – und es sollte Bauchschmerzen machen.“ Das könne helfen, sich als Kirche besser zu reflektieren. „Wir laufen den Leuten aber nicht hinterher, sondern wünschen uns, mit ihnen in Dialog zu treten“, so Michelis, der als Herausforderung benennt: „Wie können wir die Botschaft, die wir ja haben, so vermitteln, dass sich die Menschen von heute davon angesprochen fühlen?“

Zu diesen Menschen von heute gehören auch die Freunde von Alexander Michelis. „Viele meiner Freunde sind nicht gläubig – aber ich bin bestimmt nicht da, um sie zu missionieren“, sagt der 24-Jährige lachend, der sich gerne wieder mit seinen Leuten treffen würde. Gefragt, was er in Corona-Zeiten in seiner Freizeit tut, muss er nicht lange überlegen: „Zum Glück lese ich gerne – das kommt auch meinem Studium entgegen.“

Dass es eine weitreichende Entscheidung ist, Pfarrer werden zu wollen, davon ist Alexander Michelis überzeugt. „Wenn man Theologie studiert, kann man nicht wirklich zwischen Studium, späterem Beruf und Leben trennen“, nennt der junge Mann Gründe, wegen derer man sich zum Pfarrer oder zur Pfarrerin berufen fühlen müsse. „Man ist für die Gemeinde da – das fühlt sich an wie ein dauerhafter Auftrag.“ Das könne man nicht einfach abschalten. „Man setzt sich nicht abends vor den Fernseher und ist kein Pfarrer mehr“, beschreibt er seinen angestrebten Beruf.

Kaffee trinken und zuhören

Viel Respekt hat Alexander Michelis vor den seelsorgerischen Aufgaben. „Sicherlich sind es nicht immer nur die schweren, trostgebenden Gespräche, die geführt werden müssen“, glaubt der empathisch wirkende Student. „Manchmal reicht es auch schon aus, mit einer älteren Dame eine Tasse Kaffee zu trinken und ihr zuzuhören – viele Menschen sind einsam.“

Alexander Michelis ist sich seiner Sache, oder besser seiner Berufung zum Pfarrer, sehr sicher. Und das, abgesehen von einigen Unterbrechungen, ja schon seit seiner Kindheit: „Ich wollte schon immer den Dingen auf den Grund gehen – ich glaubte schon immer, dass es mehr gibt, als ich sehen kann.“