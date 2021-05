Sie hatten viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt, mit der bereits lange vor der Pandemie begonnen worden war. Auch ein umfassendes Hygienekonzept hatten die Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle erarbeitet, um ihr Familienfest, das am zweiten Juni-Wochenende als Höhepunkt des 100-jährigen Bestehens der Gruppe geplant war, trotz allem stattfinden lassen zu können.

Doch nun ziehen die Organisatoren die Reißleine. Denn weder ist die dreitägige Veranstaltung als Projekt für die Modellregion Kreis Warendorf ausgewählt worden, noch fällt sie unter die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung. Laut dieser sind bei einer stabilen Inzidenz unter 100 zwar Konzerte unter freiem Himmel mit bis zu 500 Zuschauern erlaubt. „Das, was wir vorhatten, ging aber darüber hinaus“, erklärt Michael Chudalla, zweiter Vorsitzender des Vereins.

Drei bunte Tage

Unter dem Motto „Rock die 100“ hätte das Fest vom 11. bis zum 13. Juni stattfinden sollen. Geplant waren drei bunte Tage mit viel Musik, einem Frühschoppen, einer Messfeier und Bewirtung. Zu viel Rahmenprogramm, das über ein normales Konzert hinausgegangen wäre und damit nach aktuellen Vorgaben nicht erlaubt ist.

Dabei hatten die Verantwortlichen ihr Konzept bereits den Gegebenheiten angepasst, nachdem im Verlauf der Pandemie klar geworden sei, dass das Vorhaben nicht so wie ursprünglich geplant umgesetzt werden könne, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Zu Beginn dieses Jahres sei ein Schutzkonzept entwickelt worden, das vielen Sendenhorstern aus dem vergangenen Jahr vom „Kreis-Konzert“ bekannt sein sollte: Die Zuschauer finden sich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten in Zuschauerkreisen ein und genießen von dort aus das Bühnenprogramm. „Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde nach Rücksprache mit den Maltesern zusätzlich eine Infrastruktur für eine Schnellteststation geplant, deren obligatorischer Besuch den Zutritt zum Veranstaltungsgelände ermöglichen sollte“, teilt die Musikgruppe weiter mit. Das im März nochmals angepasste und mehr als 20 Seiten umfassende Veranstaltungskonzept sah zudem weitere coronakonforme Aktionen wie einen Absprung der Fallschirmspringer vom FCM Münster über dem Veranstaltungsgelände vor. Doch seit dieser Woche sei klar: „Die mit Leidenschaft investierte Zeit aller Akteure wird sich nicht auszahlen“, zeigen sich die Musiker tief enttäuscht, dass sie nicht als eins der Modellprojekte ausgewählt worden sind.

Keine Hauruck-Aktion

Eine Verschiebung der Veranstaltung oder ein reduziertes Programm kämen für das Projektteam aktuell nicht infrage, sagt Michael Chudalla. „Es sollte jetzt keine Hauruck-Aktion werden.“ Nun richten die Verantwortlichen den Blick nach vorne und hoffen darauf, nach mehr als einem halben Jahr Stillstand wieder mit dem Probebetrieb beginnen zu können. Einen großen Dank richtet die Stadt- und Feuerwehrkapelle abschließend an all diejenigen, die trotz großer Unsicherheiten bis zum Schluss ihre Unterstützung zugesagt hatten.