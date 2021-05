Ganz allein durchs Münsterland

600 Kilometer in vier Tagen, die hat Stefan Kordel am vergangenen langen Wochenende zurückgelegt. Zum nunmehr zehnten Mal hat der Sendenhorster an der Rennfietsen-Tour Münsterland teilgenommen. Die musste in diesem Jahr zwar unter besonderen Bedingungen stattfinden, aber immerhin gab es sie. Anders als im vergangenen Jahr, als die Tour coronabedingt abgesagt worden war.

Normalerweise sind die rund 50 Teilnehmer über Christi Himmelfahrt gemeinsam auf vier Tagesetappen unterwegs. „Wir haben Guides, die vorfahren, ein Führungsfahrzeug, das die Straßen für uns frei hält, Begleitfahrzeuge, die das Gepäck transportieren, und einen Wagen mit Werkzeug und Ersatzrädern dabei“, erzählt Stefan Kordel vom stets bestens organisierten Ablauf. Übernachtet wird in der Regel in Turnhallen.

Etappen in Eigenregie

In diesem Jahr war alles anders. Denn statt einer großen gemeinsamen Fahrt musste jeder Teilnehmer die Etappen in Eigenregie absolvieren. „Das war schon schade, denn man freut sich immer darauf, die anderen mal wiederzutreffen“, berichtet Kordel vom harten Kern der Radler, der aus ganz NRW kommt und jedes Jahr mitfährt. Zwar waren im Vorfeld vier Strecken ausgearbeitet worden, die aber nicht zwangsläufig genau so abgefahren werden mussten. Auch Stefan Kordel sparte sich den Weg zum Startpunkt in Münster und radelte einfach vor der eigenen Haustür los. An vier Tagen, bei Sonne und Wind, allein durchs Münsterland.

Am Feiertag steuerte der 55-Jährige, der das Rennradfahren schon lange leidenschaftlich betreibt und mehrere tausend Kilometer im Jahr zurücklegt, die Städte Dülmen und Greven an. Dort wohnen seine Schwestern, bei denen sich Kordel mit einem Frühstück, Kaffee und Kuchen für die Weiterfahrt stärkte. 166 Kilometer später traf er wieder in Sendenhorst ein. An Tag zwei ging es durch die Baumberge, über Nottuln und Billerbeck wieder bis nach Dülmen, wo das große Rasengrundstück der Schwester gekürzt werden wollte. „Da bin ich zwischendurch vom Rad auf den Rasenmäher-Trecker umgestiegen und habe mir die 100 Kilometer Autofahrt gespart“, erzählt er lachend.

Am dritten Tag steuerte er den Möhnesee an, wurde dabei auf der Hinfahrt allerdings von kräftigen Regen- und Hagelschauern begleitet. „Erst bei meiner Pause am Ziel kam die Sonne durch“, so der 55-Jährige, der auch Ehefrau Christine vom Radfahren begeistern konnte. Gemeinsam bieten sie als „Leezenexpress“ während der Sommermonate geführte Touren an. „Im vergangenen Jahr war das ja nicht so gut möglich“, blickt Stefan Kordel zurück. Er hofft, dass es in diesem Jahr vielleicht schon nach Pfingsten mit den ersten Feierabend-Radtouren losgehen kann.

Zufriedenes Fazit

Doch zurück zur Rennfietsen-Tour. Die ging für Stefan Kordel am Sonntag mit einem weiteren Ausflug in Richtung Baumberge zu Ende, wobei er den Städten Selm, Lüdinghausen und Senden im Vorbeifahren Hallo sagte. Auf dieser letzten Etappe wurde er von einem Bekannten begleitet. „Der war deutlich fitter als ich, denn der hatte ja nicht schon 450 Kilometer in den Beinen“, berichtet der Sendenhorster schmunzelnd.

Nach vier Tagen im Sattel zieht Stefan Kordel ein zufriedenes Fazit. Wobei: „Es war eine der härtesten Touren, weil ich ja fast die ganze Zeit alleine im Wind fahren musste. Und es war manchmal auch ein bisschen einsam“, unterstreicht Kordel, dass es bei der Rennfietsen-Tour sonst ja auch um das Gemeinschaftsgefühl geht. Doch es überwiegt die Zufriedenheit, dass die Aktion überhaupt stattfinden durfte – und dabei auch noch eine fünfstellige Summe für den guten Zweck zusammengekommen ist.