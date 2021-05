Ein richtiges Konzert mit Menschen

Gemessen an dem, was in den vergangenen Monaten war, ist es – mindestens – ein Neuanfang. Manch einer mag sich heute angesichts des langen Corona-Lockdowns noch mit viel Wehmut daran erinnern, wie es sich anfühlt, ein Konzert zu besuchen. Nicht im Netz oder im Fernsehen, wie vielfach geboten. Sondern richtig mit leibhaftigen Menschen auf der Bühne und im Publikum.

Ein solches Konzert findet am kommenden Samstag (5. Juni) im Garten des Muko-Hauses an der Straße „Auf der Geist“ statt. Es gelten auch dort strenge Regeln, und die Zahl der Besucher ist limitiert. Auch der Auftritt der A-Cappella-Formation „baff!“ ist zeitlich auf 40 Minuten begrenzt, aber die Gruppe aus Leipzig und Berlin, die in Sendenhorst bereits bei „Vocal Champs“ zu Gast war, tritt am Samstag gleich drei Mal auf – um 17, um 19 und um 21 Uhr.

Enge Zusammenarbeit zwischen Muko, Stadt und Kreis

Möglich ist diese Veranstaltung, weil die Muko in Person von Matthias Greifenberg eng mit der Stadtverwaltung und dem Kreis Warendorf zusammengearbeitet hat und zusammenarbeitet. Zudem ist der Veranstaltungsort, an dem bald auch wieder Kinderkultur stattfinden soll, dem Kreis im Rahmen der Corona-Modellregion als Projektstandort gemeldet. Das gibt Planungssicherheit, auch wenn das letztendliche Okay vom Kreis noch aussteht. Einen „Plan B“, wenn es etwa in Strömen regnen sollte, gibt es nicht. Auch Gastronomie wird nicht angeboten: Wer ein Gläschen trinken will, muss das mitbringen. Ein negativer Test ist ebenfalls obligatorisch. Das wird auch kontrolliert, sagt Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Gespräch mit der Redaktion. Dennoch: „Es ist ein Baustein zu ein wenig Normalität. Wir als Stadt freuen uns riesig darauf.“

Hygienekonzept: Diesen Begriff kennt inzwischen wohl (fast) jeder. Ein solches musste auch für den nächsten Samstag im Muko-Garten ausgearbeitet werden. „Wir orientieren uns an den geltenden Regeln. Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und allen anderen in der Stadtverwaltung war richtig gut“, lobt Matthias Greifenberg die Stadt. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs werden Hand anlegen.

Der Musikstil der Gruppe „baff!“ macht Popmusik, die aus dem Bereichen A-Cappella und Singer-Songwriter kommt. Die Formation aus Leipzig, Halle und Berlin produziert deutsche Texte, anspruchsvolle, abereingängige Arrangements und Melodien, aktuelle und doch zeitlose Themen. „Mal zerbrechlich zart. Dann wieder kraftvoll, tiefgehend, direkt“, schreibt die Band über sich selbst. Die Formation besteht aus den vier Musikern Florentine Faber, Lilly Ketelsen, Jonathan Mummert und Maximilian Kleinert. Sie wollen wichtige Themen ansprechen, sich aber nicht zu erst nehmen. Ihr Anspruch sei, gute Tanzmusik zu präsentieren. ...

Greifenberg ist in der Branche gut vernetzt, wie man heute so sagt. Es ist nichts Neues, dass Corona dort tiefe Spuren hinterlassen hat. „Agenturen sind verschwunden, viele Künstler mussten aufgeben, und auch das gesamte Event-Management liegt am Boden“, sagt er. Weil zahlreiche Veranstalter die Auftritte verschoben haben, sind neue Engagements etwa für A-Cappella-Gruppen erstmal kaum in Sicht.

„Immerhin bekommen die Gruppen dann bald mal ihre Gage für Auftritte, die abgesagt wurden und hoffentlich stattfinden können“, sagt der Sendenhorster. „Vieles ist weggebrochen.“ Wer etwa kein festes Engagement – etwa bei öffentlich-rechtlichen Sendern – habe, gucke in die sprichwörtliche Röhre.

Der kommende Samstag ist für die Muko, die Stadt und auch für den Kreis ein Experiment, aus dem Schlüsse gezogen werden. „Wir werden sehen und bewerten, wie das funktioniert“, sagt die Bürgermeisterin. „Es ist eine ganz neue Erfahrung.“ Und die erste kulturelle Veranstaltung in der Stadt seit vielen Monaten. Sie hofft, dass sowas bald wieder „etwas ganz Normales“ werden kann.

Wenn es funktioniert, wird es weitere Veranstaltungen von Muko und Stadt geben. Doch dazu später mehr.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts. Eine Registrierung ist wegen der Corona-Schutzverordnung nur über das sogenannte „local ticketing“ unter www.localticketing.de/events/ 29278-tag-der-stimmen möglich.