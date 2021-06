Für Hubertus Ebbeskotte von Straßen NRW ist es „ein Turbo-Radweg“, zu dessen Vorstellung er am Montagnachmittag gerne nach Albersloh gekommen war. Radwege, lässt er durchblicken, sind sein Ding. „Sie waren immer wichtig, und sie werden es künftig noch mehr sein“, meint er. Deshalb freut er sich darüber, dass der – im Vorfeld viel diskutierte – Radweg zwischen Bispingweg und Birkenallee gegenüber dem Neubaugebiet Kohkamp derzeit gebaut wird.

„ Die Grundabgabe war unkompliziert. Das ist nicht immer so. Die Grundabgabe war unkompliziert. Das ist nicht immer so. “ Hubertus Ebbeskotte

Hinter den Kulissen ging es vor allem um die Bereitstellung des notwendigen Grundes für den „straßenbegleitenden“ Weg. „Wir sind damit ja schon ein paar Monate zugange“, blickt Bürgermeisterin Katrin Reuscher im strahlenden Sonnenschein zurück. Sie dankt der Familie Röckmann, die ihren Grund und Boden im Rahmen eines Flächentausches mit der Stadt zur Verfügung gestellt hatte. Das sei nicht selbstverständlich, pflichtete auch Hubertus Ebbeskotte bei. „Die Grundabgabe war unkompliziert. Das ist nicht immer so“, erklärt er. Oft scheiterten Radweg-Projekte am fehlenden Grund. Auch in diesem Fall gab es ein Grundstücksproblem, weshalb der Radweg an einer Stelle zur Straße hin verschwenkt werden musste.

Der vergleichsweise kurze, aber – wegen der künftigen Nutzung als Teil der Veloroute – drei Meter breite Radweg an dieser Stelle sei „ein sensibles Thema“, sagt Hubertus Ebbes­kotte. 6180 Autos am Tag verlangten einen Anschluss des Radweges an den Ort. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten sei „unkompliziert und vertrauensvoll“ gewesen – was die Bürgermeisterin bestätigt.

Auch die Arbeiten am eigentlichen Verkehrsknotenpunkt laufen nach anfänglichem wetterbedingtem Stocken nun auf Hochtouren. Vieles, wie der neue Bahnübergang, ist schon gut zu erkennen. Selbst die Schranken sind bereits geliefert. Mitte August soll der Knoten fertig sein, kündigt Klaus Neuhaus von der Grundstücksgesellschaft an. Damit sei dann auch die Erschließung des zweiten Bauabschnittes des Wohngebietes gesichert.

Bild des Dorfeingangs verändert sich kolossal.

Einig sind sich alle, dass sich das Gesicht des Dorfes an dieser Stelle kolossal verändern wird – inklusive des neuen Bahnübergangs. Auch der ist eine Besonderheit, meint Hubertus Ebbeskotte. Denn neue Bahnübergänge würden eigentlich gar nicht mehr angelegt. Weil aber im Zuge des Knotens zwei – unbeschrankte – Bahnübergänge aufgegeben würden, sei der neue möglich. In der kommenden Woche soll die Ampelanlage für die künftigen Schranken aufgestellt werden.

415 000 Euro vom Land

Finanziell gesehen ist der neue Radweg nicht unbedingt ein Schnäppchen. Straßen NRW, also das Land, investiert 415 000 Euro. Die Stadt steuert 80 000 Euro für die zusätzliche Velorouten-Breite bei.