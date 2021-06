Ein Schnäpschen auf den Heiligen

Sie galt – und gilt – als eine der Großveranstaltungen im Dorf: die alljährliche Fronleichnamsprozession. Schon früher wurden die Straßen mit Fahnen und Girlanden geschmückt, Männer präsentierten sich mit Zylinder und Mädchen im weißen Kleid. Einige dieser Bräuche konnten in die Gegenwart gerettet werden – genau wie manche Geschichte, die von durchaus unterhaltsamen Begebenheiten anlässlich der damaligen Prozessionen zeugt.

Von so einer Geschichte weiß Theo Rüschoff zu erzählen. Ihm wiederum wurde diese als Kind von seinen Eltern übermittelt. „Wohl schon damals war traditionell das ganze Dorf auf den Beinen“, berichtet der Albersloher. Klar, dass bei solchen Großereignissen nicht nur der fromme Anlass, sondern auch die nette Geselligkeit zelebriert wurde. Fernab von Social Media und Co. nahmen die Ahnen solche Ereignisse sicherlich gerne zum Anlass, um sich zu begegnen.

Statue des Heiligen Ludgerus wurde getragen

Die Arbeitshose wurde gegen den Sonntagsanzug und die Schürze gegen das schicke Kleid getauscht. In feinster Garderobe machte man sich auf den Weg. „Die Prozession führte damals nicht nur durchs Dorf, sondern auch drum herum“, erzählt Theo Rüschoff, der erzählt, dass auch die Statue des Heiligen Ludgerus als Patron der Albersloher Kirche mitgeführt wurde. „Die war massiv und musste von vier Männern getragen werden“, so Rüschoff, der vermutet, dass es sich um die Statue handelte, die erst in der Ludgeruskapelle an der Sendenhorster Straße und später in der damaligen Pfarrkirche stand.

„ Hellmann betrieb damals noch eine Brennerei nebst Probierstube. Hellmann betrieb damals noch eine Brennerei nebst Probierstube. “ Theo Rüschoff

Bevor es zu den „Sieben Schmerzen“, wie der Bispingweg noch heute oft genannt wird, gegangen sei, habe man am großen Kreuz bei Hellmann am Rinkeroder Weg Station gemacht. „Hellmann betrieb damals noch eine Brennerei nebst Probierstube“, erzählt der Albersloher. „Während der Segnung am Kreuz gönnten sich die Träger des Heiligen und durchaus gewichtigen Ludgerus eine hochprozentige Stärkung.“ Die habe wohl dazu beigetragen, dass die Männer die Ernsthaftigkeit ihrer tragenden Rolle außer Acht gelassen hätten. „Anstatt den Heiligen Ludgerus wieder zu schultern, haben sie ihn einfach auf dem nächsten Acker im frischen Getreide geparkt“, amüsiert sich Rüschoff und zitiert, was die Männer damals ganz pragmatisch von sich gegeben hätten: „We nich laupen kann, de sall an‘t huus bliwen.“ So habe man die Prozession einfach ohne den Heiligen fortgesetzt. Am nächsten Tag hätte sich der damalige Pastor Spee mit Küster und Schubkarre auf den Weg zu Hellmanns Knapp gemacht, um den Kirchpatron aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Früher gab es vier Prozessionen

Und gleich fällt Theo Rüschoff noch eine Anekdote ein. Die allerdings habe er live miterleben dürfen: „Die Mädchen gingen in weißen Kleidern mit.“ Deshalb habe man sie umgangssprachlich auch „Engelkes“ genannt. Aufgehalten durch die Prozession, beobachtete ein Autofahrer in seinem offenen Wagen den feierlichen Menschenzug und habe den jungen Mädchen zugerufen: „Ihr seid aber hübsch in euren weißen Kleidern.“ Schonungslos hätten diese ihm geantwortet: „Wir sind keine hübschen Mädchen in weißen Kleidern – wir sind Engelkes, du Idiot.“

Zur Geschichte der Prozession in Albersloh weiß auch Willi Berheide etwas zu erzählen: „Früher gab es nicht nur eine, sondern vier Prozessionen.“ Die zählt er wie folgt auf: „Die Fronleichnamsprozession, die Karfreitagsprozession, die Prozession nach Telgte und die Brandprozession.“

Letztere sei dem Großbrand am 17. März des Jahres 1813 geschuldet gewesen. Laut Archivunterlagen verbrannten damals 30 Gebäude im Dorf – genauer an der Sendenhorster Straße, durch die dann auch die Prozession verlief.

In diesem Jahr fällt die Prozession aus

Heute gibt es im Dorf nur noch die Fronleichnamsprozession. Wobei „heute“ nicht ganz richtig ist. Aufgrund der noch währenden Corona-Situation musste auch die diesjährige Prozession abgesagt werden. Statt ihrer findet eine Heilige Messe auf der Wiemhove statt. Dass im nächsten Jahr die Fahnen wieder aufgestellt und Segnungsstationen geschmückt werden können, darauf setzt die Gemeinde, die nicht nur wie in damaligen Zeiten, sondern wohl auch zukünftig die Fronleichnamsprozession wieder gemeinschaftlich begehen will.