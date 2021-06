„Bäänd“ hat jetzt Gesellschaft

Klar, die „Alltagsmenschen“ sind den meisten Alberslohern ein Begriff. Aber „Alltagstiere“? Es gibt sie. Davon kann man sich ab sofort an der Bergstraße überzeugen. Dort steht ein Dackel, der dem „Alltagsmenschen“ Bäänd nun an die treu sorgende Hand gegeben wurde.

Über mehrere Wochen fristete der Betondackel sein Dasein in der Garage von Anne Vorderderfler. Die als Regisseurin der plattdeutschen Theatergruppe des örtlichen Heimatvereins agierende Albersloherin hatte den Rauhaardackel mit Blick auf die Aufführungen angeschafft, die eigentlich im vorangegangenen Jahr hätten stattfinden sollen. „Leider mussten wir die Aufführungen ausfallen lassen“, bedauert Anne Vorderderfler mit Blick zurück auf die von Corona dominierten damaligen Wintermonate.

Der Dackel kommt an die Sonne

Doch den bereits vorab finanzierten Dackel der Künstlerin Christel Lechner wollte man auf keinen Fall weiter vor der Außenwelt verstecken. „Wir sind jetzt zwar pleite, aber im kommenden Dezember werden wir ja hoffentlich wieder spielen können“, blickt die Regisseurin optimistisch in die Zukunft.

„ Wir freuen uns schon darauf, wieder vor unserem Publikum spielen zu dürfen Wir freuen uns schon darauf, wieder vor unserem Publikum spielen zu dürfen “ Elke Große Perdekamp

Genau wie ihre Schauspielkollegen, die nicht nur die Proben, das Lampenfieber und die Auftritte, sondern besonders die Zuschauer vermissen. „Wir freuen uns schon darauf, wieder vor unserem Publikum spielen zu dürfen“, spricht Elke Große Perdekamp wohl auch ihren Schauspielkollegen aus dem Herzen. Bereits im August soll mit den Proben begonnen werden. Dass für die Aufführungen im Dezember mit entsprechendem Vorlauf Konzepte bezüglich der notwendigen Hygienemaßnahmen entwickelt werden können, daran glaubt die Theatergruppe fest.

Doch zurück zum Dackel, der dem gebeutelten „Bäänd“ nun Gesellschaft leistet. Für „Bäänd“ sicherlich ein Glücksfall, schaut man auf das Schicksal des Betonschädels: Erst kriselt die Ehe mit seiner „Änne“. In der Konsequenz kommt es zur Trennung einschließlich Standortwechsel. Nach seinem Umzug vom Kirchplatz zur Bergstraße muss der Betonmann mehrmaligen Maskenklau beklagen. Vielleicht der Nähe zur Bushaltestelle geschuldet, machte „Bäänd“ zwischenzeitlich zudem einen etwas mitgenommenen Eindruck.

Standort wurde aufgepeppt

Irgendwie etwas verloren wirkend, erregte der „Alltagsmensch“ das Mitgefühl der Theatergruppe, die sich nun gemeinschaftlich dazu entschloss, „Bäänd“ ein Haustier an die Hand zu geben. Um auch den Standort optisch aufzupeppen, legten Fritz Schulte Bisping, Paul Breul und Willi Haubrock einen Blühstreifen im Rücken der beiden Betonfiguren an. Angemerkt sei, dass die drei Männer vom Heimatverein auch am Parkplatz „Breul“ und am Ortseingang an der Alverskirchener Straße mit Sämereien unterwegs waren.

Nachdem der Dackel gerade erst durch Willi Berheide auf seinen massiven Sockel gehoben und verschraubt worden war, durfte sich der Vierbeiner gleich über tierischen Besuch freuen. Peppa, Paula, Jacob und Jonathan, Hunde gleicher Rasse, gesellten sich schnuppernd zum Neuankömmling, um ihn in seinem neuen Revier zu begrüßen.

Der Hand braucht einen Namen

Eigentlich ist das eine runde Geschichte, wenn der Hund mit dem treuen Dackelblick nur auch einen Namen hätte. Hier baut der Heimatverein auf die Fantasie der Zeitungsleser. „Wir würden uns freuen, wenn einem Leser ein passender Name für den Hund einfiele“, so Anne Vorderderfler, die findet, dass der Dackel nicht einfach nur „Dackel“ gerufen werden sollte.