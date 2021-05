Der Muttertag am morgigen Sonntag ist für viele Frauen ein besonderer und auch wichtiger Tag. Alle Mütter sollen immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert und geehrt werden. Die WN haben zwei Großfamilien besucht. In Telgte, wo die Familien Garbers-Wibbelt-Jäger mit vier Generationen unter einem Dach leben und in Westbevern-Vadrup die Familie Kaffille, bei der drei Generationen miteinander leben.

Für sie ist dieser Tag – wie in vielen Familien ebenso – ein ganz besonderer: Gilt es doch den Müttern zu danken für die kleinen und großen Taten im Leben. Danke zu sagen für die Zeit, die Bemühungen, die Aufopferung und Hingabe.

Drei Mütter unter einem Dach

Bei den Familien Garbers und Jäger am Mönkediek leben drei Mütter unter einem Dach: Christa Wibbelt ist nicht nur vierfache Ur-Großoma, sondern hat auch fünf Kinder und 15 Enkelkinder. Sie lässt sich an diesem Sonntag von der gesamten Familie verwöhnen. „Für mich ist jeder Tag Muttertag. Ich bin stolz, mit meiner Tochter Beate, meiner Enkeltochter Mascha und meinen Urenkeln Leif und Skadi und ihren Familien, das Leben zu teilen.“ Sie freut sich über die kleinen Aufmerksamkeiten, die sie von der Familie erfährt. Über einen Blumenstrauß ebenso wie über ein gemaltes Bild. Auch für Tochter Beate ist der Muttertag ein besonderer Familientag. „Wir sitzen unter Einhaltung der Coronaregeln zusammen im Garten und feiern gemeinsam bei Kaffee und Kuchen. Es werden Waffeln gebacken.“ Wenn die Zeiten ‚normal‘ sind, sei die Kaffeetafel natürlich größer. „Das geht leider dieses Mal nicht“, so Enkeltochter Mascha Jäger. Und was ist das perfekte Geschenk für die Mutter? Die drei Mütter verbinden dieses mit einem Wunsch: „Aufmerksamkeit und Zeit für die Familie zu haben. Am liebsten an 365 Tagen im Jahr.“ Am wichtigsten jedoch seien eine gute Beziehung – und zwar im gesamten Jahresverlauf.

„ Der Muttertag ist für mich ein Tag, an dem ich mich daran erinnere, was meine Mutter für uns geleistet hat, dass sie das ganze Jahr für uns da ist und dass sie uns neun Monate im Bauch getragen hat. Der Muttertag ist für mich ein Tag, an dem ich mich daran erinnere, was meine Mutter für uns geleistet hat, dass sie das ganze Jahr für uns da ist und dass sie uns neun Monate im Bauch getragen hat. “ Alina Kaffille

„Jeder Tag ist Muttertag“, sind sich Katharina Kaffille und ihre Schwiegertochter Tanja einig. Für Ann-Kathrin ist der Muttertag eine Art Gedenktag. Sie würdigt die Vielfalt der Arbeit, die ihre Mutter für sie geleistet hat. Alina ergänzt: „Der Muttertag ist für mich ein Tag, an dem ich mich daran erinnere, was meine Mutter für uns geleistet hat, dass sie das ganze Jahr für uns da ist und dass sie uns neun Monate im Bauch getragen hat.“ Was Alina ihrer Mutter in diesem Jahr schenkt, wollte sie nicht verraten.

Doch stolz zeigt Mutter Tanja einen persönlichen emotionalen Brief vom letztjährigen Muttertag, der ihr zeigt, wie viel sie ihren Kindern bedeutet. Alina hat für ihre Mutter Bilder gemalt. „Diese Geschenke haben mich mit Freude erfüllt“, sagt Tanja. Muttertag hat in der Familie Kaffille schon eine Bedeutung. „Wir werden im kleinen Familienkreis hoffentlich bei schönem Wetter im Garten feiern“, sagt Tanja Kaffille. Ihre Töchter loben ihre Mutter und ihre Oma: „Beide sind an jedem Tag super.“