Mit 22 Jahren gehörte Johannes Große Jäger bereits 2019 zu den jüngsten Friedhofsgärtnermeistern seines Landes. Er hatte schon in der Jugend großes Interesse an kreativen gärtnerischen Arbeiten. Die Leidenschaft wuchs mit den Aufgaben.

Früh auf Grabgestaltung konzentriert

Nach dem Realschulabschluss 2013 folgte eine dreijährige Ausbildung zum Friedhofsgärtner in Münster. Zwei Gesellenjahre auf dem katholischen Altstadtfriedhof in Gelsenkirchen prägten seine weitere berufliche Zukunft. Nach dieser Zeit besuchte er die Meisterschule in Essen. Verstärkt konzentrierte er sich dabei auf die Grabgestaltung. Seine Kreativität bewies er bereits bei der Bundesgartenschau in Heilbronn. Die gerade in Erfurt eröffnete Bundesgartenschau ist für den inzwischen 24-jährigen Telgter eine neue Herausforderung, sich dort mit Berufskollegen zu präsentieren. Mit rund 60 Friedhofsgärtnern aus dem gesamten Bundesgebiet pflanzte Johannes Große Jäger einen Frühlingsflor im Ausstellungsteil „Grabgestaltung und Denkmal“.

Grabstein wurde zugelost

Der Friedhofsgärtnermeister gestaltete dort mit zwei Kollegen aus Werne – als Ausstellergemeinschaft – ein Einzelgrab. Der Grabstein für das einstellige Mustergrab wurde ihnen zugelost. Die Inschrift auf dem Grabstein trägt ein Zitat von Thales von Milet: „Das Prinzip aller Dinge ist Wasser; aus Wasser ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück.“ Die Anforderung bestand darin, das Thema gestalterisch fortzuführen. So entschied sich Johannes Große Jäger mit seinem Team dafür, das Grab naturhaft mit Farnen, Purpur-Glöckchen und Schachtelhalmen anzulegen. Als Blickfang setzten sie eine Wurzel ein. Die Bepflanzung mit blauen Hornveilchen stellt einen Bachlauf über das ganze Grab dar. Es ist somit eine Weiterführung des angedeuteten Wasserfalls auf dem Grabstein.

Goldmedaille und Ehrenpreis

Für seine Leistung wurde Johannes Große Jäger mit seinem Team bei der Eröffnung der Bundesgartenschau die Goldmedaille verliehen. Gleichzeitig erhielt das Team den Ehrenpreis für das beste Grab der Erstaussteller.

Weitere Besuche in Erfurt stehen an

Die Grabgestaltung bei der Bundesgartenschau in Erfurt ist noch nicht beendet. Johannes Große Jäger und seine Werner Kollegen werden sich noch einige Male auf den Weg in die thüringische Landeshauptstadt machen. Denn im Mai wird das Wechselbeet mit Sommerblumen bepflanzt. Im September folgt die letzte Bepflanzung mit Herbstblumen, bevor die Bundesgartenschau in Erfurt am 10. Oktober endet.

„ Der Bedarf an Gemeinschaftsgrabanlagen hat enorm zugenommen. Der Bedarf an Gemeinschaftsgrabanlagen hat enorm zugenommen. “ Johannes Große Jäger

Seit zwei Jahren arbeitet Johannes Große Jäger im elterlichen Betrieb. Bei seinen Arbeiten auf Friedhöfen hat er einen Wandel festgestellt: „Der Bedarf an Gemeinschaftsgrabanlagen hat enorm zugenommen.“ Diese würden populärer, weil eine schön gestaltete und gut gepflegte Gemeinschaftsgrabanlage viele Menschen anspreche. Diese Mehrfach-Grabstätten erlauben es auch, dass Menschen gemeinsam bestattet werden, ohne dass sie miteinander verwandt sein müssen.