Bereicherung für Einrichtungen

Männliche pädagogische Fachkräfte in Kindergärten gibt es immer mehr. Deutschlandweit sind es nach Angaben des Fachverbandes inzwischen rund sechs Prozent. Diese Tendenz zeigt sich auch in den Kindertagesstätten in der Emsstadt.

Die Kindertagesstätte Kinderwelt wird sogar von einem Mann geleitet: Frank Hagedorn (46) ist dort seit 2014 als pädagogische Führungskraft tätig. Zusammen mit den Erziehern Sören Walther und Daniel Hovest arbeitet er mit weiteren 16 Erzieherinnen im Team zusammen. „Das klappt ausgezeichnet“, bestätigt Frank Hagedorn.

Bereicherung für das Team und die Einrichtung

Der Telgter ist seit über zwei Jahrzehnten in der pädagogischen Arbeit tätig. Er ist der Überzeugung, dass männliche Erzieher eine Bereicherung für die Arbeit sind, weil Kinder so die Chance bekämen, sowohl Männer als auch Frauen als Bezugspersonen in den Kitas zu erleben.

Als Frank Hagedorn 1998 ein Praktikum im Warendorfer AWO-Kindergarten beendete, stellten ihm seine damaligen Kollegen ein sehr gutes Zeugnis aus: „Frank, Erzieher, das ist dein Ding.“ Er entschied sich für den Job, weil ihm die Arbeit mit den Kindern großen Spaß macht. Nach seiner Ausbildung sammelte er von 2001 bis 2012 im Kindergarten Abenteuerland und bis 2014 in einer Einrichtung in Roxel weitere Erfahrungen. In dieser Zeit bildete er sich zudem weiter. 2014 übernahm er dann die Leitung der Kindertagesstätte Kinderwelt an der Walter-Gropius-Straße. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit muss sich Frank Hagedorn als Leiter auch um organisatorische und verwaltungstechnische Angelegenheiten kümmern.

„Als männlicher Erzieher nimmt man eine bedeutende Rolle als wichtige Bezugsperson ein“, hat Daniel Hovest festgestellt, der seit elf Jahren als pädagogische Kraft in der Kita Kinderwelt arbeitet. Bei der alltäglichen Arbeit indes gibt es keine Unterschiede. Auch die männlichen Erzieher spielen, malen und toben mit den Kindern. „Wir haben Zeit für ihre Fragen, Sorgen und für Wünsche“, sagt Sören Walther, der seit acht Jahren als pädagogische Fachkraft in der Kinderwelt arbeitet. „Wir betreuen die Kinder nicht nur, sondern nehmen auch Erziehungsaufgaben wahr“, sagt er.

Frank Hagedorn hat beobachtet, dass die Wertschätzung bei den Eltern zugenommen hat. Alle drei Männer bestätigen: „Erzieher im Kindergarten ist ein toller Beruf.“

In der Kindertagesstätte Abenteuerland sind Helge Hüdepohl und Janis Schuh als pädagogische Fachkräfte tätig. Moritz Ludwig hat dort zudem eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung begonnen. Sie arbeiten in einem 21-köpfigen Team. Weil Kinder immer früher in Kindergärten aufgenommen werden, hätten sich die Anforderungen und Aufgaben verändert, heißt es unter anderem.

Helge Hüdepohl und Janis Schuh gehen ebenfalls in ihrer Aufgabe auf. Gemeinsam im Team tätig zu sein, Kinder zu begleiten, im Tagesablauf zu helfen und sie zu fördern, begeistere nicht nur das männliche Trio, sondern alle.

Helge Hüdepohl kommt aus einer sozial engagierten Familie aus Euskirchen. Nach dem Abitur 2012 ließ er einen Bundesfreiwilligendienst folgen, studierte Ernährungswissenschaften, ließ sich als Heilerziehungspfleger ausbilden und arbeitete drei Jahre lang im Antoniushaus in Freckenhorst. Für ein halbes Jahr bot er zudem in Schweden Reisen für Menschen mit Behinderungen an.

Doch das alles sei nicht wirklich seine Berufung gewesen. Einem Hinweis, sich als anerkannter „Heilerziehungspfleger im Erziehungsdienst“ in der Kindertagesstätte Abenteuerland zu bewerben, folgte er und hatte Erfolg. Ihm kam dabei zugute, dass der Beruf des Heilerziehungspflegers seit 2015 anerkannt ist. Gerade im Hinblick auf das Thema Inklusion sind Erzieher mit dieser Ausbildung zunehmend gesucht.

Auch Janis Schuh, der seit 2014 im Abenteuerland tätig ist, bezeichnet es als persönlich bereichernd und immer wieder spannend, zu erleben, wie Kinder reifen, wie sie sich selbst für einfache Dinge begeistern können, wie gerne sie lernen und wie sie sich entwickeln. „Das Lächeln, die Wertschätzung und das Feedback der Kinder, finde ich toll, und das alles motiviert mich immer wieder aufs Neue.“

Auch Kindergartenleitungen, wie Christiane Sowa vom Kindergarten Abenteuerland und Anna Fernando vom AWO-Familienzentrum Sternenzelt in Vadrup, bestätigen, dass männliche Erzieher eine große Bereicherung für die pädagogische Arbeit darstellen.