Telgte -

Der Glasfaserausbau schreitet in Telgte mit großen Schritten voran, derzeit in erster Linie im Außenbereich. Aktuell sind auf einer Strecke von insgesamt rund 20 Kilometern in der Emsstadt die Tiefbauarbeiten durchgeführt worden. Rund 200 Kilometer sollen es bis Ende 2022 werden.