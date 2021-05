Endlich wieder Außengastronomie

Die Stimmung reicht von überglücklich über verhalten optimistisch bis froh: Das jedenfalls sind die Rückmeldungen der Wirte in der Innenstadt mit Blick auf die Öffnung der Außengastronomie seit Montag. Denn die Wende fällt gerade in eine Woche, in der das Wetter eigentlich nicht zum Verweilen unter freiem Himmel einlädt.

Krishna Thapa vom Alten Gasthof Seiling kann es eigentlich kaum abwarten, endlich wieder den Zapfhahn aufzudrehen und Freiluftgäste bedienen zu können. Doch für diese Woche ist er noch zurückhaltend: „Wir werden langsam wieder anfangen und, wenn das Wetter beständig ist, öffnen.“ Denn die Gäste blieben bei diesen Temperaturen noch fern und die Kosten für ein plötzliches Hochfahren der Dienst- und Serviceleistungen stünden in keinem Verhältnis, zumal die Kalkulation beim Alten Gasthaus Seiling wesentlich auf Speisen ausgerichtet sei.

Wetter ist vielen noch zu unbeständig

Die sieben Monate Zwangspause hat Krishna Thapa dazu genutzt, die Inneneinrichtung zu pflegen und zu renovieren. Auch sei das „Essen zum Abholen“ gut angenommen worden. Eine Tischreservierung sei bei ihm im Außenbereich derzeit (noch) nicht möglich.

Gleich nebenan hat die Telgter Kaffeebar bereits wieder geöffnet. Trotz des unbeständigen Wetters hat dort ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet Platz genommen. „Wir hatten in Telgte zu tun, und uns gefiel bereits beim ersten Besuch diese Stadt, so dass wir ausgerechnet heute wieder hierher gekommen sind.“ Das Ehepaar konnte den Kaffee auf dem Marktplatz genießen, weil ein ärztlicher Nachweis belegte, dass es bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hat.

Brigitte Baggeroer von der Gaststätte Tante Lina ist überglücklich, dass sie wieder Kunden bedienen kann. Sie hat die Tische ihrer Außengastronomie mit Regenschirmen, Decken und Heizstrahlern ausgestattet. „So können sich meine Gäste auch bei diesem Schmuddelwetter wohlfühlen. Sie haben es verdient, nach über sieben Monaten Pause wieder bedient zu werden. Mir fehlten die Gespräche mit den Gästen sehr“, so Brigitte Baggeroer. Einen Sitzplatz im Außenbereich gibt es nur mit Reservierung und natürlich bei Einhaltung der entsprechenden Regeln.

„ Wir bereiten uns langsam auf eine Öffnung vor. Wir bereiten uns langsam auf eine Öffnung vor. “ Manuel Wolf

Während der Marktplatz am Montagabend noch leer blieb, waren die Tische bei Tante Lina schon fast alle besetzt. Und die, die kamen und noch kommen wollen, müssen, ihren Impfpass vorzeigen oder einen negativen Schnelltest vorlegen beziehungsweise eine ärztliche Bescheinigung nach Genesung. Diese Regeln gelten auch für das Bedienpersonal.

Manuel Wolf von den Bürgerstuben will seine Außengastronomie frühestens Anfang Juni öffnen. „Wir bereiten uns langsam darauf vor. Derzeit macht es wirtschaftlich keinen Sinn, auch weil das Wetter nicht mitspielt.“ Der Gastronom hofft, dass er dann gleichzeitig auch die Innengastronomie wieder öffnen darf, „um auch Speisen anbieten zu können.“

Im „Wilden Mann“ hat Michael Brandes seinen Biergarten bereits geöffnet. „Wir üben noch ein bisschen und tasten uns wieder an den Regelbetrieb heran“, betrachtet er die Öffnung seines Biergartens als kleinen Schritt auf dem Weg zu einer „hoffentlich baldigen Komplettöffnung der Innenräume“. Seine Bierleitung und die Zapfhähne habe er durch Spezialfirmen reinigen und gerade noch einmal überprüfen lassen. Am Montagabend, als die ersten Gäste nach sieben Monaten Pause endlich wieder ein Feierabendbier trinken konnten, hatte er trotz Maske ein Lächeln auf dem Gesicht: „Endlich darf ich meinen Beruf wieder ausüben“, blickt er hoffnungsvoll in die Zukunft. In der schwierigen Zeit hatte Michael Brandes Speisen angeboten und einen Abholservice eingerichtet.

Gerade beginnt es an diesem Montagabend wieder zu regnen. Doch die Gäste, die vorher einen Tisch reserviert hatten, haben ein Dach über dem Kopf. Die Markise ist ausgefahren.

An diesem Abend begrüßt Michael Brandes viele seiner Stammkunden. Die Tischreihen füllen sich. Die, die da sind, fühlen sich befreit und genießen diesen lang herbeigesehnten Augenblick.