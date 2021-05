Frischer Zuwachs am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium: Drei neue Lehramtsanwärter und eine Lehramtsanwärterin haben ihren Vorbereitungsdienst am Telgter Gymnasium angetreten: Stephan Nebel (Geschichte, Sozialwissenschaften), Maximilian Dornhoff-Grewe (Biologie, Spanisch), Alexander Kochsiek (Deutsch, Sport) und Miriam Fleischmann (Deutsch, Englisch). Nachdem alle ihre Vorgänger ihr zweites Staatsexamen vor einigen Wochen bestanden haben, ist der Referendarstisch im Lehrerzimmer nun wieder besetzt. Das Kollegium des Gymnasiums freut sich auf eine bereichernde Zusammenarbeit, heißt es in einer Mitteilung.