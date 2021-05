Wegen der geplanten Grundschulerweiterung werden die Stadtwerke Ostmünsterland am Pfingstmontag (24. Mai) im Bereich der Drostegärten (Musikerviertel) notwendige Arbeiten an der Trinkwasserleitung vornehmen. Die Hauptversorgungsleitung wird in der Zeit von 8 bis etwa 15 Uhr abgeklemmt. Gleichzeitig werden Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Trinkwasserabsperrarmaturen durchgeführt. Anwohner, deren Trinkwasserversorgung beeinträchtigt sein wird, werden schriftlich benachrichtigt. Die Stadtwerke Ostmünsterland bitten für die entstehenden Unannehmlichkeiten um Verständnis. Bei weiteren Fragen ist der Versorger unter 0 25 04/70 060 oder info@so.de zu erreichen.