Die Baumaßnahmen im Awo-Familienzentrum Sternenzelt in Vadrup sind abgeschlossen und die Kinder im Haus II der Einrichtung in der ehemaligen Grundschule freuen sich nun über einen neuen Bewegungsraum, der von der Stadt Telgte gebaut wurde und in Zusammenarbeit mit der Awo entstanden ist.

In dem sonnendurchfluteten Anbau kann der anerkannte Bewegungskindergarten jetzt tolle Angebote und Aktionen für die Kinder starten, heißt es in einer Mitteilung der Awo. Auch für zukünftige Eltern- und Familienveranstaltungen lädt der Raum in Kombination mit seinem Vorplatz zu größeren Festen ein. Für die diesjährigen Bundestagswahlen, die im September anstehen, wird der Raum als Wahllokal für alle Vadruper Bürger genutzt.

Nach einer anstrengenden Bauphase seien alle froh gewesen, den Raum einweihen zu können, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu feierte jede Gruppe – natürlich nach den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen – eine kleine Party. Die Erzieher organisierten eine Schatzsuche, bei der die Kinder den Raum mit all seinen Möglichkeiten erforschen konnten.

Die neuen Geräte, die die Awo angeschafft hat, wurden ausprobiert und mit Tanz und flotter Musik konnten die Kids schon einen Vorgeschmack auf hoffentlich viele tolle Momente erleben.

Zur offiziellen Einweihung des Raumes wird es noch einen kleinen Empfang mit den Verantwortlichen der Stadt Telgte geben, sobald die Corona-Bestimmungen dies zulassen.