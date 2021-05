Takko Fashion hat bekanntgegeben, dass CEO Markus Rech in beiderseitigem Einvernehmen da Unternehmen verlässt. Seine Verantwortlichkeiten werden mit sofortiger Wirkung übergangsweise von Karl-Heinz Holland als Executive Chairman von Takko Fashion übernommen. Letzterer hatte bereits Anfang des Jahres die Rolle als Interims-CEO übernommen und in dieser Zeit das Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Krise geführt, heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt arbeitete er als Beiratsvorsitzender von Takko Fashion eng mit dem Management und dem Unternehmen zusammen. Mit seinem Geschäftsmodell und europaweiten Filialnetz ist Takko Fashion nach eigenen Angaben sehr gut aufgestellt. Seit vergangener Woche sind wieder alle Filialen in 16 der 17 Länder, in denen Takko Fashion aktiv ist, geöffnet. Und auch in Deutschland zeichnet sich nach Unternehmensangaben eine deutliche Trendwende ab. „Insgesamt konnten wir seit Beginn des Monats unseren Umsatz Woche für Woche signifikant steigern“, heißt es seitens des Unternehmens. Zudem scheidet Ernst de Kuiper, der seit Anfang des Jahres ebenfalls übergangsweise das Amt des CFO bei Takko Fashion übernommen hatte, planmäßig aus. Bis zur Ernennung einer zeitnahen Nachfolge werden seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung von Markus Nagel ausgeführt.