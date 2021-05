Als interkommunales Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Telgte und der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen ist die Abwasserbetrieb TEO für die kommunale Abwasserentsorgung vor Ort zuständig.

Um dieses spannende und wichtige Thema des Umwelt- und Gewässerschutzes nun nach der Grundschule auch in die Vorschularbeit in den Kindergärten zu integrieren, hat der Abwasserbetrieb ein Informationspaket vorbereitet.

„Mit Hilfe einer Schatzkiste wollen wir den Kindergartenkindern den zumeist unsichtbaren Teil der Abwasserbeseitigung, der schon vor der eigenen Haustür beginnt und an dem jeder täglich teilnimmt, näherbringen“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

In der Schatzkiste befinden sich dafür Bildbetrachtungen, ein Tischtheater und Moderationskarten für die Erzieherinnen und Erzieher. „Durch das Lesen und Besprechen der zugehörigen Fragen und Texte werden die verschiedenen Stufen der Abwasserableitung und der -reinigung erklärt. Mit der enthaltenen Eimerkläranlage wird die Entstehung des Abwassers spielerisch erarbeitet und die Stufen der Kläranlagenreinigung in groben Zügen verdeutlicht“, heißt es in einem Text.

Um den Kreislauf zu schließen, werde abschließend das Regenwasser im Tischtheater behandelt. Am Ende erhalten alle kleinen Umwelt- und Gewässerschützer ein eigenes Forscherbuch mit einer Urkunde, so der Abwasserbetrieb.

Die Schatzkisten befinden sich auf der jeweiligen Kläranlage der Kommune. Jeder interessierte Kindergarten kann die Kiste kostenlos über die Mailadresse: info@abwasserbetriebteo.de oder unter 0 25 04/ 95 03 50 anfordern, heißt es von TEO.