Verletzt wurde ein Pkw-Fahrer am Montagmorgen bei einem Alleinunfall im Gewerbegebiet Kiebitzpohl.

Nach ersten Ermittlungen und Aussagen der Beamten am Unfallort war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Hans-Geiger-Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs. Nach dem Durchfahren des Kreisverkehrs an der Raiffeisen-Warengenossenschaft kam er mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen prallte daraufhin gegen einen Straßenbaum und wurde dabei stark beschädigt.

Ein Hundehalter, der zufällig in der Nähe unterwegs war, kümmerte sich sofort um das Unfallopfer, das beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst bereits aus dem Pkw befreit und erstversorgt war. An Ort und Stelle wurde der Fahrzeugführer weiter behandelt.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort. Sie half der Polizei nicht nur bei der Absperrung der Hauptdurchfahrtsstraße durch das Gewerbegebiet, sondern nahm auch auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigte die Unfallstelle von Resten des Crashs.