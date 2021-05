Virtuell statt mit Füßen unterwegs

„Ich will euch Hoffnung und Zuversicht geben.“ Das Leitwort, das Dr. Martin Schomaker, geistlicher Leiter der größten Fußwallfahrt im deutschsprachigen Raum, und Karlheinz Schomaker, Technischer Leiter der Großveranstaltung, für die 169. Osnabrücker ausgesucht haben, soll vor allem eines ausstrahlen: Hoffnung und Zuversicht, dass es 2022 wieder eine Fußwallfahrt geben kann.

Denn angesichts der für solche Großveranstaltungen weiterhin unklaren Lage haben sich die Organisatoren dafür entschieden, die Wallfahrt zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden zu lassen .

Stattdessen setzen sie auf einen virtuellen Wallfahrtsweg und haben ein Heftchen herausgebracht, in dem verschiedene Lieder und Gebete zusammengestellt worden sind, um den Wallfahrtsvereinen und zahlreichen anderen Interessierten etwas an die Hand zu geben.

Virtueller Wallfahrtsweg

Die Idee dabei: Mit dieser Broschüre sollen nun alle Vereine und Gruppen, die sich sonst alljährlich dem kilometerlangen Pilgerzug anschließen, die Möglichkeit, haben, einen inhaltlich abgestimmten Wortgottesdienst anstelle der Fußwallfahrt feiern zu können. Das Ganze soll dezentral organisiert werden und natürlich unter Berücksichtigung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln.

Auch wenn der Technische Leiter der größten Fußwallfahrt im deutschsprachigen Raum sich gewünscht hätte, dass die Pilger wieder von Osnabrück nach Telgte gehen können, er setzt auf Verständnis und am Wallfahrtstag dank des virtuellen Wallfahrtsweges auf ein Miteinander trotz Abstand.

„Da sich zurzeit sehr deutlich abzeichnet, dass wir durch die uns auferlegten Corona-Regeln, die voranschreitenden Impfungen und das solidarische Miteinander recht bald wieder – Gott sei Dank – zur Normalität zurückfinden“, ist Schomaker zuversichtlich für das kommende Jahr gestimmt.

„ Wir schauen aber hoffnungsvoll und zuversichtlich nach vorn. " Karlheinz Schomaker

Dr. Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück, geht in der Einleitung des handlichen Heftes auf seine Telgter Wallfahrtserfahrungen, unter anderem als Kind und Jugendlicher, ein. Er sagt daher: „Umso mehr geht es mir nahe, dass die Wallfahrt zum zweiten Mal anders stattfinden muss als in der traditionellen und beeindruckenden Weise mit vielen Tausenden, die sich singend und betend auf den Weg machen durch Hitze und Regen, um dann mit feierlichem Gesang und Gänsehaut in Telgte einzuziehen.“