Aufgrund des Feiertags Fronleichnam am Donnerstag (3. Juni) findet der Wochenmarkt in Telgte bereits am Mittwoch (2. Juni) auf dem Parkdeck hinter dem Rathaus statt. Von 7.30 bis 12.30 Uhr sind die Händler vor Ort. Darauf weisen die städtischen Wirtschaftsbetriebe hin. Wie bereits berichtet, findet der Wochenmarkt in Westbevern-Vadrup auf dem Brinker Platz ebenfalls bereits am Mittwoch zu den üblichen Zeiten statt.