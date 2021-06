Wirte sind einfach nur glücklich

Die Stimmung ist gut: Alle freuen sich, wieder arbeiten und die Gäste begrüßen zu können. Denn sowohl für die Innen- als auch die Außengastronomie gibt es Lockerungen. Die WN haben sich daher bei einigen Wirten im Verbreitungsgebiet umgehört.

Nach siebenmonatiger Zwangspause hat der Gasthof „Zur Bever“ in Westbevern wieder geöffnet. „Nach dem Winterschlaf geben wir wieder alles. Für die Coronaschutzmaßnahmen, vor allem für den Nachweis von Schnelltests, zeigen leider nicht immer alle Besucher Verständnis“, sagen Ingrid und Thomas Muhmann. Sie sind aber trotzdem optimistisch. „Wir freuen uns auf unsere Stammgäste aus der Region. Mit dem Ansturm an den ersten beiden Tagen hatten wir so nicht gerechnet“, zeigt sich das Wirtepaar erfreut über den erfolgreichen Neustart. Sohn Dennis konnte mit seinem Küchenteam endlich wieder Pfannen und Töpfe zum Einsatz bringen, auch wenn die Speisekarte nach der Pause noch überschaubar ausfällt.

Erfolgreicher Neustart

Ulrike Schütte, Inhaberin des Heidehotels Waldhütte, ist überglücklich, dass sie mit ihrem Hotel sowie der Innen- und Außengastronomie endlich wieder an den Start gehen darf: „Wir freuen uns, dass das normale Leben bei uns wieder stattfindet und haben uns gut vorbereitet.“ Mit einer kleinen Mannschaft werde sie beginnen. Sie wünsche sich, dass die Inzidenzzahlen nicht wieder steigen.

„Im Heidehotel Waldhütte können auch wieder Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten stattfinden. Im Innenraum sind bis zu 50 Personen zugelassen. Geimpfte zählen nicht mit“, sieht Ulrike Schütte den neuen Herausforderungen zuversichtlich entgegen. Als alles noch geschlossen war, habe sie im März damit begonnen, Speisen und Getränke aus einem Kiosk heraus zu verkaufen. Die Gäste konnten ihr Essen und Getränke auf der weiträumigen Parkanlage genießen. Diesen Service wolle sie auch künftig aufrecht erhalten.

„ Wir sind einfach nur glücklich. Wir sind einfach nur glücklich. “ Manuel Wolf

Manuel Wolf und Mario Carretero, Inhaber der Gaststätte „Mittendrin“, starten mit der Innengastronomie am heutigen Mittwoch: „Wir sind einfach nur glücklich. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die hygienischen Voraussetzungen geschaffen.“ Im Innenbereich wurde die Platzanzahl auf 50 reduziert. In einem Nebenraum besteht sogar die Möglichkeit, sich wochentags bis 18 Uhr testen zu lassen.

Klaus Poggenpohl öffnet heute sein Pfannkuchenhaus nach siebenmonatiger Pause wieder. Diese Zeit hat er für Renovierungen und andere Arbeiten genutzt. „Jetzt bin ich froh, dass ich meine Gäste in den Innenräumen wieder begrüßen kann.“ Zufrieden ist er mit den Tischreservierungen. „Noch einmal so eine Durststrecke benötigen wir nicht.“

Sabine und Thomas Buschhoff vom „Telgter Hof“ freuen sich ebenfalls über den Neustart. 50 Gäste können mit dem notwendigen Abstand gleichzeitig Platz nehmen. Erfreut zeigen sich Sabine und Thomas Buschhoff auch darüber, dass es für ihre Hotelgäste wieder eine volle gastronomische Versorgung gebe.

Rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Innengastronomie ist das Eiscafé Zanella am neuen Standort an der Kapellenstraße eingezogen. Auch hier ist die Freude über die Lockerungen groß.

Im Mittelmeerraum an der Bahnhofstraße ist die Inhaberin Nikola Barbara Badowska mit ihrem Team auf die Wiedereröffnung nach siebenmonatiger bestens vorbereitet. „Endlich können wir wieder arbeiten und unsere Gäste verwöhnen“, so die Inhaberin.

In den vergangenen Monaten waren auch sie nicht untätig, sondern haben viel Zeit und Arbeit in verschiedene Veränderungen investiert. Und sie haben die nächsten Tage und Wochen unter ein besonderes Motto gestellt: pure Lebensfreude. Damit soll symbolisiert werden, dass das Team trotz der Pandemie hoffnungsvoll in die Zukunft blickt.