Der kühle und zu nasse Frühling macht vielen Spargel- und Erdbeerhöfen zu schaffen. Das ist auf dem Hof lütke Zutelgte nicht anders. Eigentlich sollten die roten Beeren bereits im Freiland gepflückt werden. Bislang sei dort aber noch nichts geschehen, berichtet Geschäftsführer Martin Breuer. Betriebe, die mit einer Doppelabdeckung auf den Feldern arbeiteten, hätten draußen schon beginnen können. Bei lütke Zutelgte wird aber nur eine Einfachabdeckung genutzt. So ist es möglich, erst die reifen Früchte in den Tunneln zu ernten und dann quasi nahtlos übergehend im Freiland weiterzumachen.

„Die Sonne hilft jetzt. Die erste Rotfärbung ist da“, freut sich Martin Breuer, dass das Wetter endlich mitspielt. „Und Wasser ist auch genug da. Daran scheitert es in diesem Jahr nicht.“ In den vergangenen vier Jahren habe es im Mai jeweils 30 bis 40 Liter Regen gegeben. 2021 seien es 100 Liter gewesen.

Auch für den Spargel war das Wetter Gift. „Das war eine Katastrophe. Ich habe das noch nie so schlecht erlebt“, sagt der Geschäftsführer. „Die Frühanlagen haben gar nichts gebracht. Bei der Kälte kam keine Wärme in den Boden. Unsere Mitarbeiter tippeln dann für drei Pinne über den Acker“, erzählt Breuer überspitzt. Bitter sei gewesen, dass am Muttertag überhaupt keine Ware da gewesen sei.

Das warme Wetter sorge nun aber dafür, dass die Ernte der Spätsorten des Gemüses gut laufe. Spargel wird traditionell bis zum 24. Juni gestochen. Dann macht auch der Hof lütke Zutelgte definitiv Schluss, um den Pflanzen genügend Zeit zum Austreiben zu geben. Die Vegetationsphase muss lang genug sein. Sonst wirkt sich das auf die Ernte des Folgejahres aus.

Erdbeeren werden bei lütke Zutelgte bis Anfang August geerntet. Früher gab es die lecker-roten Früchte von Anfang bis Ende Juni. Das hat sich durch den Einsatz von Folien, Tunneln und Früh-, Mittel- und Spätsorten geändert.

Froh ist Martin Breuer darüber, dass es überhaupt Erdbeeren aus dem Tunnel gibt. Danach sah es im Februar erst einmal nicht aus. Die in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar gefallenen Schneemassen und der Schneesturm hatten die ganze Tunnelanlage zum Einsturz gebracht. Vier Tunnels konnten wiederaufgebaut werden, indem „Ersatzteile“ aus den völlig zerstörten Tunneln genutzt wurden, drei mussten komplett ersetzt werden.