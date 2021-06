Sanierung beginnt Ende Juli

Genau vor einem Jahr, am 5. Juni 2020, war eine tonnenschwere Brückenkappe von einer Brücke in der Vadruper Bauerschaft Voßhaar abgebrochen und auf die Gleise der Bahnstrecke Münster-Osnabrück gestürzt. Wie durch ein Wunder war es zu keiner Katastrophe gekommen, weil in der Zeit zwischen Absturz und Entdeckung der Betonteile auf den Schienen kein Zug kam. Zunächst war die im Besitz der Stadt befindliche Brücke komplett gesperrt, seit dem Herbst können zumindest Radfahrer und Fußgänger wieder passieren. Jetzt steht der Zeitplan für die Sanierung. Ende Juli soll es losgehen.

Bahnstrecke muss gesperrt werden

Um die Arbeiten durchführen zu können, muss die Bahnstrecke mehrmals gesperrt werden. Mit der Deutschen Bahn wurden drei sogenannt Sperrpausen vereinbart, in denen die Sanierung angegangen werden kann, berichtet Thomas Brungert, Mitarbeiter des städtischen Bauamtes. Baubeginn wird zu Beginn der 30. Kalenderwoche am 26. Juli sein. Dann wird die Baustelle eingerichtet. Die Geländer links und rechts neben der abgebrochenen Kappe können bereits montiert werden. Die Maße der neue Fertigteilkappen werden ermittelt.

Vorbereitende Arbeiten

Erstmals voll gesperrt wird die Bahnstrecke von Samstag, 31. Juli, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 1. August, 7 Uhr, und von Sonntag, 1. August, 22.30 Uhr, Montag, 2. August, 7 Uhr. Auch hier finden vorbereitende Arbeiten statt. Die derzeit vorhandene Abdichtung wird entfernt. Der gesamte Brückenbereich wird für weiteren Maßnahmen vorbereitet – darunter auch der Untergrund im Bereich der neu herzustellenden Kappe.

In der zweiten Sperrpause, die für das Wochenende 19., 20. und 21. November wieder jeweils vom späten Abend bis zum Morgen terminiert ist, ist der Einbau der neue Kappe geplant.

Neues Geländer und neuer Berührungsschutz

Zum dritten Mal stehen die Signale für die Züge vom 26. bis zum 29. November auf rot. Jeweils wieder nachts wird mal ein Gleis, mal aber auch beide Gleise gesperrt. Installiert werden dann ein neues Geländer und ein neuer Berührungsschutz.

Im Anschluss ist noch mit etwa 14-tägigen Restarbeiten zu rechnen. Dabei muss die provisorische Schutzwand zurückgebaut werden, und die Fahrbahn erhält eine neue Asphaltdecke. „Ob wir das direkt im Anschluss machen können, hängt vom Wetter ab“, erläutert Thomas Brungert. „Vielleicht ist das auch erst im neuen Jahr möglich.“

Wenn alles optimal läuft, soll die Brücke Ende Dezember wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. „Wahrscheinlicher ist aber Frühling 2022“, so Brungert.

Während der gesamten Bauzeit – von Ende Juli bis in den Dezember hinein – will die Stadt versuchen, die Brücke für Fußgänger und Radfahrer offen zu halten. Aus Sicherheitsgründen darf aber während der Sperrpausen niemand die Brücke begehen oder befahren.

Kosten von 210 000 Euro

Die Gesamtkosten der Instandsetzungsarbeiten in Höhe von rund 210 000 Euro werden von der Stadt Telgte als verantwortlichem Bauträger getragen.