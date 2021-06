Mütter berichten von den ersten Monaten mit ihren Kindern in Pandemiezeiten

„Ich bin mir fast sicher, dass ich jeden Stein und jedes Schlagloch in den Emsauen kenne“, ist Julia Manouras überzeugt. Denn in den vergangenen Monaten des Lockdown war sie vor allem eins: spazieren. Bei Wind und Wetter stets dabei: ihre heute sieben Monate alte Tochter Leni.

Was soll man schon anderes tun als spazieren zu gehen in Zeiten, in denen keine Aktivitäten für junge Mütter angeboten werden können? „Pekip, Babymassage, Café Kinderwagen, nichts findet statt“, hat die 37-Jährige leidvoll erfahren müssen. Vor allem tue es ihr leid, dass kein Babyschwimmen angeboten werden konnte. „Darauf hatte ich mich schon in der Schwangerschaft gefreut.“

Kein Pekip und keine Babymassage

Dass man als Mutter mit einem Säugling nicht mehr so viele Kontakte wie vorher pflegen kann, darüber war sich Julia Manouras sehr wohl bewusst. Doch mit einer solchen Isolation durch die Pandemie, damit hatte sie nicht gerechnet. „Man vereinsamt an manchen Tagen“, sagt sie. Die Kontakteinschränkungen dauern schon länger als ein Jahr, Veranstaltungen wie der Mariä-Geburtsmarkt, bei denen man die halbe Stadt trifft, konnten nicht stattfinden. Viele entfernte Bekannte haben deshalb nicht einmal mitbekommen, dass Manouras schwanger war. „Wenn ich heute zufällig jemanden treffe, den ich lang nicht gesehen habe, wird oft gefragt, von wem das Kind ist. Da ist das Staunen groß, wenn ich sage, dass es meine Tochter ist.“

Die Pandemie hatte nicht nur Schattenseiten: Die Schwangerschaft im vergangenen Sommer verlief ruhig mit wenigen Terminen und ohne Hektik, dafür mit vielen Fahrradtouren. Homeoffice, viel Zeit zu Hause und mit wenigen Kontaktpersonen haben die werdenden Eltern entschleunigt. Dennoch war der Blick stets auf den errechneten Geburtstermin im Oktober gerichtet – und die steigende Zahl der Neuinfizierten. Die Krankenhäuser mit Entbindungsstationen verschärften die Auflagen auf den Wöchnerinnen-Stationen. „Man hörte Geschichten, dass Väter erst in der letzten Phase der Geburt in den Kreißsaal gelassen wurden und vorher auf dem Parkplatz warten mussten. Die Vorstellung, vielleicht zehn Stunden allein unter Wehen zu sein, hat mich schon sehr nervös gemacht“, erinnert sich Manouras. Es war zudem nicht klar, wie streng die Maskenpflicht im Kreißsaal ausgelegt werden würde. „Am Anfang der Geburt habe ich eine Maske getragen. Die durfte ich ablegen, als die Wehen so stark wurden, dass ich Probleme mit dem Atmen bekam. Mein Mann hat die ganze Zeit eine Maske getragen genau wie die Hebamme“, sagt Manouras.

Eine Geburt hat immer etwas Magisches, aber auch Beängstigendes. Sorgen und Ängste mischen sich unter die Vorfreude. Viele Gedanken wollen besprochen werden, am besten mit Frauen, die in der gleichen Situation sind. „Ich hatte Glück, dass mein Geburtsvorbereitungskurs in Präsenz stattfinden konnte“, erinnert sich Manouras an die Zeit zwischen der ersten und zweiten Welle. Im Kurs von Hebamme Heike Uwis lernte die 37-Jährige drei andere Mütter kennen, mit denen sie heute noch in Kontakt steht. Einmal die Woche treffen sich die Frauen, die alle im Oktober und November ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben, zum virtuellen Kaffeeklatsch per Zoom-Meeting. Am Anfang brachten sich die Frauen Abzählreime und Kinderlieder bei, heute werden Themen wie die ersten Zähne, fehlender Schlaf und Beikost besprochen. „Es wäre toll gewesen, wenn wir uns von Anfang an mit den Kindern hätten treffen können. Aber das war in den vergangenen Monaten nicht möglich“, bedauert Julia Manouras. Auch, dass Tochter Leni die anderen Mädchen – Ida, Marie und Frieda – nur über einen Bildschirm sehen kann.

Dennoch sei der Austausch wichtig – ob persönlich oder virtuell. „Natürlich kann man seine Hebamme und den Kinderarzt jederzeit um Rat fragen. Aber es ist viel schöner, wenn man seine Fragen und Sorgen mit jemandem besprechen kann, der in der gleichen Situation steckt wie man selbst“, sagt Isabella Hagemann. Aber wo jemanden Gleichgesinnten kennenlernen, wenn nichts stattfindet und die Kontakte eingeschränkt sind? Auch Online-Kurse helfen nicht, hat Nadine Roesler erfahren müssen. Ihr Rückbildungskurs lief über eine Online-Plattform. Eine der 16 Teilnehmerinnen würde sie heute auf der Straße wohl nicht mehr erkennen. „Die Kurse in Präsenz kommen ja nicht nur den Kindern zugute, sondern auch den Müttern, die dort Kontakte knüpfen können“, sagt sie. Die Frauen sind sich einig, dass der fehlende Austausch viele junge Mütter stark belastet, weil sie sich allein mit ihren Sorgen und Problemen fühlen. Deshalb hat Isabella Hagemann eine junge Frau mit Kinderwagen auf der Straße angesprochen. Auch sie war allein mit ihrem Kind u­nterwegs. Mit ihr trifft sie sich nun regelmäßig zu gemeinsamen Spaziergängen.

Trotz des wenigen Kontakts sehen die vier Mütter auch positive Seiten, die die Pandemie mit sich gebracht hat. „Nie wieder werden wir so eine intensive, ungestörte Zeit mit unseren Kindern erleben können“, betont Isabella Hagemann. Wenn keine Kurse stattfinden, leidet man auch nicht unter Terminstress oder dem Anspruch, jederzeit wie aus dem Ei gepellt auszusehen. „Bei einem Online-Babymassagekurs interessiert es doch niemanden, ob man eine Jogginghose trägt oder man gerade erst aus dem Bett kommt“, erklärt Eva Möwes mit einem Lachen.

Schwangerschaft, Geburt und das erste halbe Jahr mit Baby sind etwas Besonderes, unter Corona-Bedingungen sogar noch etwas mehr. Die sinkende Zahl der Neuinfizierten, die steigende Anzahl derer, die schon geimpft sind, macht den Frauen Hoffnung, sich bald persönlich treffen zu können – mit den Kindern, die sich dann endlich kennenlernen können.