„Diese Politik ist beschämend“

Bürgermeister Wolfgang Pieper fand deutliche Worte: „Ich bin ein überzeugter Europäer. Aber dieser Teil der Politik ist beschämend“, sagte er im Hinblick auf die Flüchtlingssituation vor den Grenzen der EU. „Wir sehen zu und wir lassen zu, dass dort Menschen zu Tode kommen.“

Pieper betonte, dass beim Thema Flüchtlingspolitik ein Umdenken notwendig sei und es nicht sein könne, dass einzelne Länder Flüchtlinge aufnehmen würden, andere wiederum nicht.

Am Beispiel Telgte machte er vor rund 30 Teilnehmern der Fahrraddemo Münsterland, die auf dem Marktplatz Station machten, deutlich, dass ein friedliches Mitein­ander möglich ist. Aktuell würden in der Emsstadt Menschen aus rund 85 Nationen leben, und das, so Pieper, nahezu ohne Probleme. Ein Schlüssel dazu, so der Bürgermeister, sei dabei die dezentrale Unterbringung an vielen Stellen im Stadtgebiet, was letztlich auch eine einfachere Integration ermögliche. Gleichwohl, das sparte Pieper nicht aus, stoße ein solches kleinteiliges Konzept schneller an Grenzen. Aktuell sei es schwierig, Wohnraum in kleinen Einheiten für die Betroffenen zu bekommen.

Wie Pieper kritisierte auch Remzi Dengiz, zweiter Vorsitzender des Vereins Zib, die Flüchtlingspolitik der EU. „Nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Das scheint derzeit das Motto zu sein“, betonte er mit Blick auf die vielen toten Flüchtlinge in den vergangenen Jahren vor den Toren Europas. „Das Mittelmeer ist dabei für viele das nasse Grab geworden“, sagt er weiter. Er forderte wie Pieper und die Teilnehmer der Fahrraddemo ein Umdenken. Das Ziel von Kommunen wie Telgte müsse es sein, ein sicherer Hafen für Geflüchtete zu sein.

Umdenken gefordert

Nach der kurzen Demo und einer kleinen Verschnaufpause fuhren die Teilnehmer der Demo, verstärkt von einigen Telgtern, weiter nach Münster, wo eine große Abschlussveranstaltung stattfand. Organisiert worden war die Demo vom Verein Seebrücke Oelde. Dort waren die Teilnehmer am Samstag auch gestartet. Eine Übernachtung gab es in Warendorf, bevor Telgte angesteuert wurde.