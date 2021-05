Ein wenig enttäuscht von der geringen Resonanz auf den „Staffellauf“, der die klassische Krüßing-Prozession am morgigen Sonntag ersetzen wird, sei er schon, räumt Pfarrdechant Manfred Krampe ein. Lediglich zehn Hausstände haben sich bereit erklärt, morgen ab 8.30 Uhr das Freckenhorster Kreuz und die Heilige Schrift auf einer Sänfte von Station zu Station zu tragen. „Das Religiös-Christliche versickert immer mehr“, bedauert Krampe. Dabei sei der ökumenisch gestaltete Staffellauf doch der Versuch gewesen, die Prozession in Zeiten der Pandemie aufrecht zu erhalten.

„Der Weg ist gut aufgeteilt“, berichtet der Geistliche und nennt die einzelnen Stationen der Prozession, die von der Polizei abgesichert wird: Schloss, Dreieck Kuhstraße, Eisenbahnstraße, Hägerort, Wördenpatt, Schule, Kreuzkloster, Bushaltestelle Freckenhorst-Mitte, Bürgerhaus, Pauluskirche, Dechaneihof, Stiftskirche. Die kürzeste Strecke, über die die Familien das Kreuz zu tragen haben, sei 120 Meter, die längste 500 Meter lang.

Am Kreuzkloster wird der Orchesterverein in kleiner Besetzung ein oder zwei Kirchenlieder spielen. Am Dechaneihof St. Marien wird Heinz Krieft aus Greffen mit seiner Drehorgel stehen. Die Senioren dürfen laut Krampe sogar singen.

Um 10.30 Uhr wird im Kreuzgang der Festgottesdienst beginnen, den das Bläser-Ensemble Johannes mitgestaltet. Die Festpredigt hält der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer. Ihn hat Krampe ganz bewusst eingeladen. Einerseits, weil es Verbindungen zwischen Freckenhorst und Essen gibt. Zwei Äbtissinnen aus Freckenhorst waren im Reichsstift Essen tätig: Margarete Elisbaeth von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein und Elisabeth von Bergh, deren Grabmal sich im Essener Münster befindet.

Andererseits, so Krampe, sei Pfeffer ihm durch Äußerungen in der Presse aufgefallen, die zeigten, „dass er sehr auf die Menschen zugeht, eine menschlich orientierte Seelsorge betreibt.“ Auch was die Stellung der Frau in der Kirche betreffe, vertrete Pfeffer „erstaunliche Positionen“.

Die Freckenhorster Bevölkerung bittet Manfred Krampe, den Prozessionsweg mit Fähnchen zu schmücken und möglichst die Krüßing-Fahnen aufzuhängen. Auch die Stiftskirche, kündigt er an, werde beflaggt.