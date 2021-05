Warendorfs erste Beachbar

Sieben Tonnen Sand, drei Lounge-Garnituren und zwei Bartische schaffte Benedikt Großfeld für seine Discothek „Gleis 64“ im Laufe der letzten Woche an. „Ein Großteil der Bundesländer beginnt mit Lockerungen, da wird NRW bald mitziehen“, schätzt der Unternehmer.

An Discothek-Betrieb sei jedoch weiterhin nicht zu denken. Analog zum letzten Jahr möchte Großfeld daher wieder als Bar auftreten. „Den klassischen Außenbereich haben wir nicht. Daher haben wir uns dazu entschieden, eine Art Strandbar aufzumachen“, beschreibt der 30-Jährige weiter. Schaut man nämlich auf die anderen Bundesländer, geht er davon aus, dass auch in Warendorf ausschließlich Außengastronomie erlaubt sein wird.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Der Sand musste gleichmäßig verteilt werden, ein Bambuszaun schützt vor den Blicken und bringt gleichzeitig eine besondere Atmosphäre. Schwieriger gestaltete sich die Bestuhlung. „Ich stand im engen Austausch mit der Stadt. Für neue Außengastronomie aufgrund von Corona sind maximal 30 Quadratmeter erlaubt. Der Platz ist also begrenzt“, gesteht Großfeld. Ein bisschen Tetris spielen musste also sein. Wie passen auf diesen Platz am besten die Tische? Nach mehrmaligem Umstellen stand fest, dass es ohne Spuckschutzwände nicht gehen wird. „Wir können die Tischgruppe dann Rücken an Rücken stellen und verlieren keinen Platz“, stellt der Freckenhorster klar. Während die Möbel bereits geliefert wurden, wartet er jedoch noch auf den Spuckschutz.

Auch wenn bis jetzt die Freigabe für die Außengastronomie noch nicht erteilt wurde, geht Großfeld davon aus, dass es auch in NRW schnell gehen kann. Auch kurzfristig möchte er daher einsatzbereit sein. Wie auch beim Außer-Haus-Geschäft setzt der Unternehmer für die Außengastronomie auf Kooperationen. Während das Gleis frische Cocktails und Slush Eis an den Tisch bringen, wird „Pizza Duo“ Minipizzen zum Verzehr anbieten. „Das ist ein mobiler Pizzastand, der auch auf Schützenfesten und Stadtfesten in Warendorf sonst steht“, beschreibt Großfeld den neuen Partner.

Eine weitere Überlegung ist sogenannte „Kopfhörer-Partys“. Auf den Tischen werden Kopfhörer mit drei unterschiedlichen Sendern zur Verfügung gestellt. Einer davon wäre auch ein DJ, der parallel live im Innenbereich des Gleis auflegt. „Es ist einfach mal was anderes. Wir haben keine Probleme wegen der Lautstärke und wenn die Leute sich lieber unterhalten möchten, setzen sie die Kopfhörer einfach ab“, erklärt Großfeld die Planungen. Die hatte er allerdings auch bereits für den Innenbereich, bevor Corona anfing.