Seit knapp über einem Jahr hat der Ortsverband Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) seinen Standort nun in der Kreisstadt Warendorf. Ein Jahr nach dem ersten Infoabend in der neuen Liegenschaft und dem Start der ersten Grundausbildung heißt es nun erneut: Interessierte informieren, neue Anwärterinnen und Anwärter für die Grundausbildung gewinnen und zu Einsatzkräften ausbilden.

Die Tätigkeiten einer THW-Einsatzkraft sind vielseitig und spannend. Ob im Rahmen von Technischen Hilfeleistungen oder bei Einsätzen nach Stürmen, Hochwasserereignissen oder Gebäudeeinstürzen. Hierfür gilt es, gut vorbereitet zu werden. Dies geschieht im THW in einem ersten Schritt mit der Grundausbildung, welche hier eine gute Basis schafft. „Seit dem Umzug im April 2020 haben bereits 13 Anwärter des THW Ortsverbandes Warendorf ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert“, heißt es in einer THW-Pressenotiz. Für weitere sechs angehende Einsatzkräfte steht Ende Mai die Prüfung an. Wie bereits im Vorjahr soll es auch in diesem Jahr wieder einen Infoabend geben. Dieser ist für Mittwoch (9. Juni), ab 19:30 Uhr, in der Liegenschaft des THW Ortsverbandes (Am Hartsteinwerk 7 in Warendorf) geplant – unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen. Die weitere Grundausbildung wird anschließend alle 14 Tage samstags stattfinden. Eine Teilnahme an der Grundausbildung ist ab dem 17. Lebensjahr möglich. Die Grundausbildung umfasst knapp 90 Pflichtstunden und schließt mit einer Prüfung ab. Um für die vielseitigen Tätigkeiten einer THW-Einsatzkraft gut vorbereitet zu sein, gibt es Module deren Teilnahme Zulassungsvoraussetzung für die Grundausbildungsprüfung sind. Hierzu zählen Erste Hilfe, Einsatznachsorge, Sprechfunk und Gefahrstoffe. In entsprechenden Fortbildungen werden die zukünftigen Einsatzkräfte auch in diesen Bereichen bestens vorbereitet. Zum Schutz der eigenen Gesundheit sind einige Schutzimpfungen (Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und B) vorgeschrieben. Mitgliedern des THW entstehen keine Kosten für diese Impfungen. Das Know-How von Einsatzkräften aus dem Ortsverband Warendorf war bereits bei vielen Einsätzen gefragt. Unter anderem bei diversen Hochwasserereignissen an Oder und Elbe, den Starkregenereignissen mit Überschwemmungen in Ahlen und Münster, dem diesjährigen Wintersturm Tristan und vielen weiteren im Kreis Warendorf. Aktuell ist der THW Ortsverband Warendorf aber auch weiterhin ein gefragter Partner bei der Bekämpfung der derzeit grassierenden Corona-Pandemie, überwiegend im Bereich der Logistik.

Interessierte Ehrenamtlicher, die an dem Infoabend nicht teilnehmen können, können auch einen individuellen Termin vereinbaren. Kontaktmöglichkeiten und Infos zum THW, dem Ortsverband Warendorf und dessen Tätigkeiten unter