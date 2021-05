Nicht mehr alle Teller im Schrank

Müssingen -

Gastwirt Robert Beermann und seiner Ehefrau Birgit Thönissen-Beermann fehlen in ihrer Gaststätte „Zum Fensterberg“ immer mehr Teller oder auch Weckgläser in den Schränken. Was beide sich so gut im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltgedankens überlegt hatten, scheitert oftmals an den Gästen. Die bringen nämlich das Mehrweggeschirr nach einer Außer-Haus-Abholung eines bestellten Essens einfach nicht zurück.