Schätze für den Neustart

Seit Wochen hofft Scala-Inhaber Johannes Austermann auf die Wiedereröffnung des Kinos. „Das Naschfenster hat mir so viel Mut gemacht. Die Warendorfer haben Lust auf Kino“, betont Austermann. Aus diesem Grund hat sich der Jungunternehmer dazu entschieden, trotz der finanziellen Engpässe durch die Corona-Pandemie rund 100 000 Euro in die Hand zu nehmen um den großen Saal auf Vordermann zu bringen. Die komplette Bestuhlung tauschte das Scala aus, die alten Stühle konnten sogar von Kinoliebhabern erworben werden (WN berichtete). Nach vier Monaten Lieferzeit konnten sie jetzt verbaut werden. Was auch jetzt nicht fehlen darf: kleine Ablagetische. Denn die gehören laut Austermann einfach zum Charme des Kinos dazu. Um für weitere Podiumsdiskussionen gerüstet zu sein, entschied sich der Kinoinhaber zusätzlich dafür, die Leinwand rund einen halben Meter nach hinten zu setzen, wodurch eine kleine Bühnenkante entstanden ist. „Ein weiterer Vorteil entsteht für die vorderen Reihen, weil die Sicht dort deutlich verbessert wird“, betont der 25-Jährige. Zusätzlich ging es der Lüftungsanlage an den Kragen. Sie wurde komplett generalüberholt, so dass nun auch eine Kühlung funktioniert. Alleine hätte er das Mammutprojekt allerdings nicht stemmen können. Durch die Filmförderungsanstalt und weitere Bezuschussung kam das Projekt allerdings in Frage. „Durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten ist es lukrativ geworden“, so Austermann. Er meint aber auch, dass ein erheblicher Kostenfaktor dennoch an ihm hängen geblieben sei.

100 000 Euro in die Hand genommen

Nun hat Austermann Glück, denn die Sessel sind passend zur Wiedereröffnung am Freitag fertig – just in time sozusagen. Dennoch hat er sich überlegt, ob er an der Modellregion teilnehmen möchte. „Nachdem wir die Anfrage vom Kreis erhalten haben, habe ich die Filmverleiher durchtelefoniert. Ohne Material kann ich auch nicht öffnen“, berichtet der Scala-Inhaber. Die Verleiher hatten einige Schätze für ihn parat, so dass er gerade für die ersten Tage ein spannendes Programm auf die Beine stellen konnte. Besonders freute ihn der Oscar-prämierte Film „Der Rausch“, der als Preview das ganze Wochenende laufen wird. Aber auch so gibt es einige Premieren. Zum ersten Mal wird das Warendorfer Kino mit „Demon Slayer“ einen Anime-Film zeigen, der zumindest in Amerika derzeit durch die Decke geht. Auch gibt es eine Disney-Neuverfilmung. Emma Stone steht für „Cruella“ auf dem Plan. Dieser Film erscheint donnerstags im Kino und ist bereits am Freitag auf der Onlineplattform von Disney zu sehen. „Damit stehen wir das erste Mal in direkter Konkurrenz zu einem Streamingdienst“, beschreibt Austermann.

Kleine Einschränkungen für Besucher

Kleine Einschränkungen wird es aber geben: Während des gesamten Films besteht Maskenpflicht. Auch hier gilt die die Regel „getestet, geimpft oder genesen“. Der Verzehr von Speisen (auch nicht Nachos und Popcorn) ist im Saal mit der Modellregion nicht erlaubt, ausschließlich Getränke dürfen konsumiert werden. Hier hofft Austermann auf Lockerungen, sobald die Inzidenz stabil unter 50 ist.