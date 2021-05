„Wir müssen etwas machen“

Der Warendorfer Künstler Dirk Groß hat ein Kunst-Spendenprojekt ins Leben gerufen. Es soll Vereine und Organisationen, die sich dem Naturschutz verschrieben haben, unterstützen. Bürgermeister Peter Horstmann ist Botschafter des Projekts.

„Wir müssen was machen“, sagt Künstler Dirk Groß mit Nachdruck. „Wir leben alle gemeinsam auf diesem schönen Planeten und tragen auch gemeinsam dafür die Verantwortung, wie wir uns als Gäste auf ihm und mit ihm verhalten.“ „Es ist ein Herzensprojekt, das den Warendorfer Künstler in den vergangenen Monaten umgetrieben hat“, heißt es in einer Pressenotiz der Stadt. „Baumliebe“ heißt das Projekt, und das nicht ohne Grund: Bäume bilden die Grundlage seiner Arbeit und Bäume sind es, die am Ende des Kunstprojekts auch wieder „entstehen sollen“.

Das Projekt „Baumliebe“ ist ein Kunst-Spendenprojekt. Der Warendorfer sägt, schleift und malt Kunstwerke auf Altholz oder Holz aus Notfällungen für einen guten Zweck. Es entstehenden individuelle Stücke in drei verschiedenen Größen: 15 mal 15 Zentimeter, 20 mal 20 Zentimeter und 25 mal 25 Zentimeter.

Pro Verkauf spendet er zehn Euro an Vereine und Organisationen, die sich für den Naturschutz einsetzen. „Sie tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, unsere Erde verantwortungsbewusst für die nach uns kommenden Generationen zu erhalten“, begründet der Künstler seine Wahl.

Spende für die Bürgerstiftung

So freut sich nun die Bürgerstiftung Warendorf über eine Spende in Höhe von 190 Euro. Vorstandsmitglied Georg Drees hat viele Ideen, wie das Geld eingesetzt werden könnte. Eine davon: ein Bürgerwald. „Wir als Bürgerstiftung Warendorf wollen einen Bürgerwald pflanzen. Nur eine geeignete Fläche haben wir dafür noch nicht gefunden.“ Von Bürgern, für Bürger soll der Wald konzipiert werden. Daher soll es möglich sein, Patenschaften für die Bäume dieses Waldes zu übernehmen. Bürgermeister Peter Horstmann ist Botschafter der Kunst-Aktion von Dirk Groß: „Die Projektidee finde ich klasse und auch den Wunsch der Bürgerstiftung, einen Wald für die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt zu pflanzen. Er kann ein Ort der Begegnung werden, des Miteinanders, des Austauschs. Aber auch ein Rückzugsort für ruhigere Momente.“ Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Warendorf und Künstler Dirk Groß werde nun überlegt, wo eine solche Fläche entstehen könnte.

Dirk Groß plant groß – eine Vernissage möchte er mit den Kunstwerken ausrichten, am liebsten in einem Wald. Dafür möchte er noch mehr Baum-Bilder anfertigen, doch das Holz geht ihm aus. Wer das Projekt unterstützen möchte und Holz abzugeben hat, kann sich gerne bei dem Künstler melden, Infos und Kontaktdaten gibt es auf der Homepage unter www.atelier-dirk-groß.de. Und wer das Projekt „Baumliebe“ durch den Kauf eines seiner Werke unterstützen möchte, kann sich ebenfalls über die Homepage bei ihm melden.