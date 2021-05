Warendorf -

Wie steht es um den Radverkehr in Warendorf? Es gibt einige gute Lösungen, aber ganz viele schlechte hat der Runde Tisch Radverkehr festgestellt, der sich seit Oktober mit der Situation in der Stadt befasst. Am Dienstag hat der Arbeitskreis die Ergebnisse der bisherigen Arbeit an Bürgermeister Peter Horstmann übergeben – einschließlich einer Mängelkarte.