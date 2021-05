Mehr als tausend Mal wurde die Ankündigung bei Instagram bereits angeklickt. Seit Mitte Mai ist der neue Song des Warendorfer Rappers SN (Sebastian Homburg) auf bekannten Streamingkanälen wie Spotify, Deezer, Apple Music und anderen erhältlich. „Ursprünglich wollten wir nur einen kurzen Instagramclip drehen. Die ‚Hook‘ (Refrain) fanden wir dann aber so cool, dass wir daraus schließlich einen Song kreiert haben“, sagte SN im Gespräch mit den WN.

Im Gegensatz zu dem eher melancholischen „Vogel Flieg“, der Anfang des Jahres erschienen ist, geht das neue Werk des Künstlers energisch und abwechslungsreich nach vorne. „Es sollte ein bisschen frischer, besonderer und individueller werden“, sagte der Musiker. Also begaben sich SN und der ebenfalls aus Warendorf stammende Liron Hilwerling (Toningenieur) ins Studio, um an dem neuen Stück zu werkeln. Herausgekommen ist dabei der nunmehr vierte Silberling mit dem Titel „SN 482“.

Um den Song in die Öffentlichkeit zu tragen, produzierte der Rapper in Zusammenarbeit mit dem münsterschen Content-Creator Max Krüger schließlich noch ein passendes Musik-Video, dass übrigens in der Nähe der Afhüppenkapelle gedreht wurde. Den Trailer dazu hat SN, ebenso wie die Links zu den Streamingportalen auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Instagram: sn.musik