Irgendwann wieder ein echtes Schützenfest

Für ein weiteres Jahr hat die Corona-Pandemie zum Ausfall etlicher Volksfeste im Kreisgebiet geführt. So ganz ohne Feststimmung sollte das diesjährige Schützenfestwochenende in Milte dann allerdings doch nicht vorübergehen. Wenn auch nur virtuell fand am Samstagabend der erste digitale Milter Heimatabend statt. Im kleinen Kreis genossen viele Schützenbrüder und -schwestern zu Hause vor den Bildschirmen ein paar vergnügliche Stunden.

Im Vorfeld hatte sich ein siebenköpfiges Organisationsteam aus dem Bürgerschützenverein heraus formiert, um in den vergangenen Wochen das Programm für einen digitalen Heimatabend vorzubereiten und zusammenzustellen. Auch der Schützenvorstand war sofort von der Idee begeistert. Über den Kanal „GoToMilte“ wurde dann am Samstag live aus dem Schützenstudio im Mehrgenerationenhof an der Dorfstraße gesendet. Vinzenz Borgmann und Heike Holwitt führten als Moderatorenteam gekonnt durch den Abend. Das knapp zweistündige Programm reichte erstaunlich nah an das Original im Festzelt heran.

Neben einer Begrüßung durch den Präses Robert Holtkamp hielt auch das amtierende Königspaar Mike und Ina Atig eine Ansprache an das Schützenvolk. Gemeinsam mit der Throngesellschaft nahmen sie den erneuten Festausfall sportlich, blicken sie nun bereits dem dritten Jahr ihrer Amtszeit entgegen. Viel lieber hätten sie den Heimatabend im voll besetzten Schützenzelt gefeiert. König Mike I. von „Moderation und Jagdpassion“ zeigte sich dennoch hoffnungsvoll, im nächsten Jahr wieder gemeinsam das Dorffest feiern zu können: „Die Milter haben es seit jeher verstanden Krisen zu bewältigen und zu überstehen, um danach wieder da anzuknüpfen, wo sie aufgehört haben. Egal was passiert, egal wie schwierig die Zeiten sind: Irgendwann wird es wieder ein echtes Schützenfest geben.“

Auch Bürgermeister Peter Horstmann hatte den Bürgerschützen im Vorfeld ein Grußwort zukommen lassen, in dem er den Einsatz lobte, den Zusammenhalt auf digitalem Wege lebendig zu halten: „Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich der Wert von Zusammenhalt. Das imponierende Engagement der Milter Bürgerschaft für ihr Schützenfest kann nur mit einem Fest belohnt werden, das nicht von Abstandsregeln, Teilnehmerbeschränkungen oder Hygienekonzepten geprägt ist“.

Das folgende Programm bestand aus viel Musik, Rückblicken auf vergangene Heimatabende und jeder Menge Lokalkolorit. Emil Schoppmann hatte aus dem Schützenarchiv alte Filmausschnitte von Ludger Rünker ausgewählt, die zuvor noch digitalisiert werden mussten. Zu sehen war etwa ein Auftritt des Trios Carsten Bäumker, Raimund Lietmann und Dirk Lienkamp, die im Jahr 1993 ihr Publikum mit gewandtem Wortwitz begeisterten. Ebenso konnten die Zuschauer den plattdeutschen Dönekes von Heinz Gausepohl lauschen, der viele Jahre ein Stimmungsgarant des Heimatabends war. Eingespielte Liveschaltungen gaben jedoch auch Einblicke in das aktuelle Milter Schützenleben. So besuchten die Außenreporter Lambert Borgmann und Volker Wiemann den Jubiläumskönig des Jahres 1996, André Sendker, im heimischen Garten. Natürlich durfte auch der satirische Jahresrückblick von Roland Danwerth nicht fehlen. Videoaufnahmen von Tanzeinlagen, ein gesungenes Solo von Christine Danwerth und Musikstücke des Fanfarencorps, des Spielmannszuges und des Musikvereins Ostbevern sorgten für die nötige Schützenfeststimmung.

Neben den bereits genannten Akteuren zeichneten sich Bernd Burbank und Vanessa Wiemann für die technische und organisatorische Umsetzung des Abends verantwortlich. Auch wenn der erste digitale Milter Heimatabend in die Annalen des Vereins eingehen wird: Ein echtes Schützenfest ist in Milte eben doch nicht digital zu ersetzten. Mit dem 100-jährigen Jubiläum der Ehrengarde Milte stehen im nächsten Jahr die Vorzeichen für ein großes Fest besonders gut. Dann kann hoffentlich wieder ohne die Einschränkungen gefeiert werden.