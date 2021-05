Not macht erfinderisch. Vielleicht in Zeiten der Pandemie noch ein wenig mehr. Festwirt Jens Strotmann, seit über einem Jahr coronabedingt quasi zur Untätigkeit verdammt, hat die Zeit genutzt und, gemeinsam mit einem Kollegen, ein Konzept für einen Pop-up-Biergarten entwickelt, der am Fronleichnamstag (Donnerstag) auf dem Firmengelände an der Splieterstraße eröffnet wird.

„Wir verteilen heute noch Rindenmulch, stellen Strandkörbe und Bierzeltgarnituren auf. Das Ganze soll Lounge-Charakter haben“, verspricht Strotmann, froh darüber, endlich wieder aktiv werden zu können. Vom Pop-up-Biergarten verspricht er sich auch, „meine Leute bei Laune halten zu können.“

Am Montagmorgen hat er von der Stadtverwaltung das offizielle Okay für den temporären Biergarten bekommen. „Ich musste einen Bauantrag stellen und habe eine Gaststätten-Konzession“, berichtet er. Der Biergarten wird von Juni bis September immer donnerstags, freitags, samstags und sonntags geöffnet sein.

Reservierungen sind zwar möglich, doch Strotmann und Ottmann gehen davon aus, dass die Gäste ohne Probleme einen Platz finden werden: „Wir haben 100 Sitzplätze“. Neben Bieren vom Hahn, Weinen, Aperitifen, und Softdrinks, werden auch Cocktails serviert. Die rollende Cocktailbar, die der Festwirt vor drei Jahren anschaffte und die nun zwei Jahre ungenutzt herumstand, dürfte das Herzstück des Biergartens werden.

An den Tischen werden die Gäste mit Getränken bedient, ihr Essen allerdings müssen sie sich selber holen. An einem Pizzawagen auf dem Gelände können sie zwischen 16 unterschiedlich belegten Pizzen auswählen. Der Biergarten – ausschließlich Außengastronomie – werde unter Berücksichtigung der aktuell herrschenden Corona-Schutzverordnung betrieben, versichert der Festwirt. Angesichts der weiterhin rückläufigen Inzidenzzahlen bedeutet das, dass Biergarten-Besucher derzeit auch ohne Corona-Test eingelassen werden.

Geöffnet ist der Pop-up-Biergarten donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 23.30 Uhr, samstags von 15 bis 23.30 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr.