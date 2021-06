Die Stadtwerke Warendorf GmbH hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen größeren Stromausfall im Bereich des Warendorfer Südens, sprich Schulviertel, Heuviertel, dem Bereich Diekamp und Düsternstraße sowie dem Gewerbegebiet an der Wolbecker Straße zu verzeichnen. Um 5.15 Uhr war daher die Nacht für die technischen Kollegen der Stromversorgung der Stadtwerke Warendorf GmbH vorbei, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke heißt. Schnell sei ein Erdschluss lokalisiert worden, durch den zwei Störungen in den 10 KV Leitungen ausgelöst worden seien. Mit Hochdruck wurde an den Umschaltungen gearbeitet, damit die Warendorfer Bevölkerung und Unternehmen schnellstmöglich wieder mit Strom versorgt werden konnten. Die Versorgung wurde um 7 Uhr wieder hochgefahren und die Wiederversorgung aller Bürger gesichert. Ein defektes Kabel wurde zwischenzeitlich als Störungsursache lokalisiert. Dieses wird nunmehr durch die Stadtwerke ausgetauscht.