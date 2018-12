BVB vorzeitig Herbstmeister: Sieg über Werder Bremen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat eine bisher famose Hinrunde mit der Herbstmeisterschaft veredelt. Nach einem 2:1 (2:1) über Werder Bremen sicherte sich der souveräne Tabellenführer der Fußball-Bundesliga bereits am 15. Spieltag den inoffiziellen Titel. Vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten die Torschützen Paco Alcácer (20. Minute) und Marco Reus (27.) am Samstagabend für den hart erkämpften Erfolg des Revierclubs, der damit auch in seinem 15. Punktspiel ungeschlagen blieb. Dagegen verbuchten die Norddeutschen trotz des Treffers von Max Kruse (35.) in den vergangenen sieben Partien nur einen Sieg.

Von dpa