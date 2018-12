Weißer dritter Advent: Einige Zentimeter Schnee in NRW

Essen - Pünktlich zum dritten Advent hat eine Kaltluftfront am frühen Sonntagmorgen in Nordrhein-Westfalen mancherorts für einige Zentimeter Schnee gesorgt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schneite es besonders in Winterberg im Sauerland bei minus sieben Grad. Auch in Westfalen bildete sich bei minus drei Grad eine zentimeterdicke Schneedecke, wie eine DWD-Meteorologin sagte.

Von dpa