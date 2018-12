Schafherde vernachlässigt: Besitzer muss 9000 Euro zahlen

Krefeld (dpa/lnw) - Der Besitzer einer Krefelder Schafherde muss 9000 Euro Geldstrafe zahlen, weil er seine Tiere vernachlässigt hat. Der 58-Jährige war der Gerichtsverhandlung am Amtsgericht am Dienstag unentschuldigt ferngeblieben. Daraufhin erließ die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts einen Strafbefehl in entsprechender Höhe wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das Veterinäramt wird zudem ein Tierhaltungsverbot für den Mann prüfen.

Von dpa