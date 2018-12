Wolfsburg/Aachen (dpa/lnw) - Der Leiter des Ludwig Forums für Internationale Kunst in Aachen, Andreas Beitin, wechselt als Direktor ans Kunstmuseums Wolfsburg. Beitin werde das Amt zum 1. April 2019 übernehmen, teilte das renommierte Ausstellungshaus am Dienstag in Wolfsburg mit. In Aachen war er seit Februar 2016 Direktor.

Von dpa