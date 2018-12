Köln (dpa) - Das German Darts Masters mit den weltbesten Profis findet 2019 in Köln statt. Ermittelt wird der Sieger am 12./13. Juli 2019 in der Lanxess-Arena, teilte Veranstalter MMP Event GmbH am Dienstag mit. Beim German Darts Masters kämpfen die besten acht Profis der Weltrangliste und die besten acht deutschen Spieler um den Titel.

Von dpa