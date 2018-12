Bayer-Trainer Heiko Herrlich blendet Nachfolgegerüchte aus

Leverkusen (dpa/lnw) - Trainer Heiko Herrlich hält sich zu erneut kursierenden Nachfolgegerüchten um seine Position beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück. «Ich glaube, meine Befindlichkeit ist jetzt nicht so wichtig», sagte der 47-Jährige vor dem Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim bislang gleichfalls enttäuschenden FC Schalke 04. Stattdessen wolle er sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der Druck auf ihn sei da, räumte Herrlich ein: «Aber ich empfinde das hier immer noch als erträglich», bemerkte Herrlich am Dienstag.

Von dpa