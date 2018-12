Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Abschied vom Steinkohlebergbau und Personalgerüchte: All das versuchen die Trainer Domenico Tedesco und Heiko Herrlich vor dem Krisenduell zwischen den bislang so enttäuschenden Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) betont auszublenden. «Es wird sehr emotional. Wir wissen, welche Bedeutung dies für die Region hat», sagte Tedesco zum Ende des Industriezweigs Steinkohlebergbau, den die Königsblauen unter anderem mit Sondertrikots würdigen.

«Aber wir müssen unseren Fokus primär auf den Sport richten und wollen die drei Punkte», betonte Tedesco. Vizemeister Schalke liegt mit 15 Punkten drei Zähler hinter den Leverkusenern, bei denen Tedescos Kollege Heiko Herrlich unter starkem Erfolgsdruck steht. In Medienberichten wurden bereits der ehemalige Dortmunder Coach Peter Bosz, Marco Rose von Österreichs Meister RB Salzburg und Daniel Farke, deutscher Coach des englischen Zweitligisten Norwich City, als mögliche Herrlich-Nachfolger genannt.

«Ich glaube, meine Befindlichkeit ist jetzt nicht so wichtig», sagte der 47-Jährige. Stattdessen wolle auch er sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der Druck auf ihn sei da, räumte Herrlich ein: «Aber ich empfinde das hier immer noch als erträglich», bemerkte Herrlich. Bayer ist bei 18 Zählern aus 15 Spielen weit vom Saisonziel Champions League entfernt und hat schon sieben Begegnungen verloren.

Ob Spielführer Lars Bender (29) in Gelsenkirchen für das Herrlich-Team auflaufen kann, ist fraglich. «Höchstwahrscheinlich steht er nicht zur Verfügung», sagte der Bayer-Coach über seinen defensiven Mittelfeldmann. Bender hat muskuläre Probleme.

Bei Schalke kann Tedesco wieder auf Matija Nastasic und Jewgeni Konopljanka zurückgreifen. Nastasic hatte beim 1:1 beim FC Augsburg eine Gelbsperre abgesessen und wird wieder auf der linken Defensivseite erwartet. Konopljanka hatte beim FCA wegen Adduktorenproblemen gefehlt und steht wieder im Kader. Große Probleme hat Schalke im Sturm, wo die langzeitverletzten Profis Guido Burgstaller, Breel Embolo, Mark Uth und Franco Di Santo nicht zur Verfügung stehen.

2000 Bergleute wurden für das Spiel eingeladen. Die Tradition dieses Industriezweiges erlebte der 33-jährige Domenico Tedesco bereits in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue. «Das war atemberaubend», erzählte er.