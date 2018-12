Mann stürzt auf der Flucht vor Polizei von Parkhaus

Bonn (dpa/lnw) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann von einem Parkhaus-Deck in Bonn mehr als zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 24-Jährige schwebe nach dem Sturz in akuter Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Mann sei am Montag aufgefallen, als zwei Polizisten in Zivilkleidung das Parkhaus kontrolliert hatten. In den Tagen zuvor hatte es dort Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gegeben.

Von dpa