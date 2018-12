Pfadfinder bringen Friedenslicht zum Ministerpräsidenten

Die kleine Flamme kommt aus Bethlehem, am Sonntag hatte sie Nordrhein-Westfalen erreicht. Die Pfadfinder-Verbände organisieren die Aktion zum 20. Mal in Nordrhein-Westfalen. Rund 15 000 Pfadfinder helfen, damit das Friedenslicht bis zum Heiligen Abend möglichst viele Kirchen, soziale Einrichtungen und Haushalte erreicht.

Initiator der Aktion ist der Österreichische Rundfunk (ORF), der jedes Jahr ein Kind in die Geburtsgrotte nach Bethlehem schickt, um das Friedenslicht zu entzünden. Von dort aus reist die kleine Flamme dann in einer explosionssicheren Lampe per Flugzeug zunächst nach Österreich und wird von den Pfadfindern in 20 europäische Länder verteilt.