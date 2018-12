Arbeitsunfall bei Opernprobe: Techniker am Kopf verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein Bühnentechniker der Kölner Oper ist bei einem Arbeitsunfall am Kopf verletzt worden. Der Vorfall geschah am Montag während einer Probe für die Oper «Macht des Schicksals», wie eine Sprecherin sagte. Der Techniker habe ein Bühnenelement bewegt und sei dabei mit dem Kopf zwischen zwei Teile geraten. Er habe sich oberflächliche, leichte Verletzungen zugezogen und sei ärztlich behandelt worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Andere Mitarbeiter waren an dem Unfall nicht beteiligt. Arbeitsschützer der Bezirksregierung Köln ermitteln jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.