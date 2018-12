Gladbach: Wackelkandidaten Kramer, Hofmann und Stindl fehlen

Da bei Gladbach auch Nationalspieler Matthias Ginter, Raffael, Toni Jantschke, Mamadou Doucouré und Julio Villalba verletzt sind, fehlen der Borussia acht Profis. Ginter will noch vor der Winterpause wieder auf dem Platz stehen. Im Januar will der Verteidiger wieder einsatzbereit sein.

«Ich hoffe, morgen oder übermorgen das eine oder andere Training zu machen», sagte er vor dem Anpfiff am Dienstag bei Sky. «Zur Rückrunde reicht es dann auf jeden Fall», betonte Ginter, der sich Ende November einen Kiefer- und Augenhöhlenbruch zugezogen hatte.

Der frühere Weltmeister Kramer fehlt zum fünften Mal wegen eines Außenbandanrisses im Sprunggelenk. Leistungsträger Hofmann verpasst das vierte Spiel wegen einer Muskelverletzung am Hüftbeuger, Kapitän Stindl hatte am Samstag in Hoffenheim eine Innenband- und Kapselverletzung am linken Sprunggelenk erlitten.